香港酒店下午茶︱麗思卡爾頓雪花秀人參主題下午茶8折+月餅優惠；喜來登聯乘mtm labo 75折及送禮物套裝

各位喜歡歎酒店下午茶的靚靚注意，今期幫你搵到最新著數推介！最近，韓國雪花秀與香港麗思卡爾頓酒店新推「參養賦活」聯名下午茶，網上訂購8 折優惠，另可7折加購「菁典臻秀月映」月餅，內有價值港幣$1,200護膚品，好吸引！mtm labo則聯乘香港喜來登酒店推出「mtm labo萃潤秋肌下午茶」網,上預訂75折，每位顧客獲贈禮物套裝，即睇兩大酒店下午茶推介。

雪花秀與香港麗思卡爾頓酒店「參養賦活」聯名下午茶

韓國尊貴護膚品牌雪花秀（Sulwhasoo）與香港麗思卡爾頓酒店新推「參養賦活」聯名下午茶，於網上訂購更有8 折優惠。雪花秀以「參」養膚的專家，憑藉60年人參科研，解鎖肌膚長壽年輕的關鍵。這次合作以No.1抗老面霜— Concentrated Ginseng Rejuvenating Cream Rich 禦時緊顏參養面霜為靈感，糕點及烘焙主厨Alicia及其團隊巧妙將人參的獨特甘香融入傳統下午茶點中。

雪花秀會員更專享迎賓飲品「時光精粹」，特調雞尾酒融合燒酒、抹茶、紫蘇葉酒、青檸汁、人參薑汁糖漿，並覆以細膩蛋白泡沫。於Café 103向職員出示的雪花秀手機會員即可享用特調飲品。

下午茶鹹點包括「香滑蟹肉撻」，以鮮甜蟹肉配檸檬皮點綴，清新開胃；「巴馬火腿芝士瑞士卷」及「枸杞人參茶果凍」，主廚以蜂蜜巧妙平衡人參甘苦，搭配小圓餅，風味別具。

甜點「人參蜂蜜蘋果撻」人參慕斯與爽脆蘋果粒綴以亮面青檸鏡面 ，酸甜平衡；「杏子香草百里香慕斯蛋糕」果香馥郁；「人參楓糖香蕉杯」層次豐富，配以水晶凍及香蕉乾口味創新。下午茶亦包括經典原味及柑橘人參鬆餅，配搭奶油忌廉及果醬，「榛果焦糖黑巧克力蛋糕」飾以牛奶巧克力葉片，濃郁香甜。

「參養賦活」聯名下午茶

供應期︰9月1日至11月27日週一至週日下午3時15分至5時15分

價格︰ 週一至週五下午茶每位港幣$528，兩位港幣$828；週六、日及公眾假期每位港幣$558，兩位港幣$878（另收加一服務費）

地址︰九龍柯士甸道西1号環球貿易廣場(ICC) 香港麗思卡爾頓酒店

網上商店https://www.ritzcarltonhkshop.com/en/cafe-103

預訂︰2263 2270

月餅禮盒連價值$1,200雪花秀護膚品

雪花秀與香港麗思卡爾頓酒店同時推出「菁典臻秀月映」月餅，絕對是女士最愛，揭開禮盒月亮瓶扣，內有八件迷你奶黃月餅，包括「菁典臻秀精華」、「菁典臻秀眼霜」及「菁典臻秀面霜」護膚品。單是雪花秀「THE ULTIMATE S 菁典臻秀系列」護膚品已價值港幣$1,200， 現時「菁典臻秀月映」月餅只售港幣$498，價錢相當吸引。

琥珀橙禮盒飾以金兔與新月紋樣，配以銀色雪花細緻點綴， 配以雅致手挽袋及絲質提柄，盡是奢華細節。

雪花秀會員凡惠顧「參養賦活」聯名下午茶，即可以七折優惠購買「菁典臻秀月映」月餅。月餅將於2025年9月8日至10月6日期間，每日中午12時至晚上8時，在香港麗思卡爾頓酒店9樓抵達大堂領取。

