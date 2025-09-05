  • 報價
05/09/2025

中環首個意式雪糕市集︰品嘗30款特色口味、親手製作Gelato、主題工作坊與精品

#PMQ #美食 #雪糕 #Gelato #週末好去處 #美食優惠 #中環 #美食情報 #香港好去處 #市集
　　9月天氣仲係熱辣辣，食一杯冰凍雪糕係最高享受！9 月26日起一連兩個星期五至日，PMQ集結本港多間人氣意式雪糕店， 大搞全港首個意式雪糕市集 「Gelato-gather!」！市場帶來超過30款特色風味 Gelato，同時亦有文創產品、寵物用品、工作坊等，各位Gelato迷不可錯過！

 

 

　　Gelato-gather!全港首個意式雪糕市集集結本港多間人氣意式雪糕店！由清新水果、香濃醇茶以至創意味道（如芫茜、黑松露、夠薑撞奶）應有盡有，超過30款特色風味 Gelato，超過10個人氣 Gelato 品牌包括 The Frozen Club x 均香餅家、Dino.Gelato、Kai’s Gourmet、八時 神仙草、SOFE COFFEE、Yonna Yonna、da dolce、XTC Gelato、Siam’s Royal 等。現場更有提供寵物雪糕的攤檔，毛孩朋友都可以品嚐意式雪糕的滋味消暑。

 

Gelato Lab

 

XTC Gelato

 

　　除了歎意式雪糕，大家更可以參加手工意式雪糕工作坊，親手製作 Gelato 或雪糕主題手藝品，或者玩文創工作坊，製作雪糕主題手藝品。同場更展出設計大獎得獎雪糕機：TooA 意大利雪糕機，不妨考慮家中添置雪糕機，以及於主題裝置打卡及選購禮品。

 

Yonna Yonna Gelato

 

八時 神仙草 

 

癲佬雪糕 

 

素啡工場

 

「Gelato-gather! 」全港首個意式雪糕市集詳情式雪糕市集詳情

日期：2025年9月26至28日（星期五、六、日）及

2025年10月3至5日（星期五、六、曰）

時間：中午12時至晚上9時

地點：PMQ元創方地下廣場與中庭（中環鴨巴甸街35號）

費用：免費入場（工作坊需預約） 

 

 

