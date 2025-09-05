  • 報價
05/09/2025

麥當勞晚餐優惠：板燒雞腿飽餐最平$32、脆爆雞腿飽$34、巨無霸套餐 $36，全新早晨套餐 $25起

#美食情報 #美食 #美食優惠 #麥當勞 #Jetso
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　新一輪麥當勞美食優惠即日開始！即日（9月5日）起一連10天由下午5時起，麥當勞會員於App購買$32起「從不孤單一人快樂晚餐」優惠，三款限時晚餐優惠包括脆爆雞腿飽套餐、巨無霸及板燒雞腿飽套餐等新抵食優惠登場！。另外，星期一至五$25起限時「晨」著數與星期六及日Chill抵價$30 早餐繼續有，幫你荷包慳得一蚊得一蚊！

 

 

　　三款限時「從不孤單一人快樂晚餐」優惠，包括脆爆全城的「$34脆爆雞腿飽套餐」，香脆Juicy的特大原塊雞腿肉搭配韓國直送的秘製煙燻醬，加上鬆軟甜麵飽及爽口洋蔥條，層次豐富。

 

　　巨無霸fans必嗌限時供應「$36巨無霸套餐」，大啖歎兩塊100%純牛肉漢堡、加上爽脆切絲生菜、入口即溶的香濃車打芝士、開胃酸瓜和醬汁的經典滋味。「$32板燒雞腿飽套餐」同時登場，即日起下午5時起即可大快朵頤品嚐晚餐，Happy  Friday！

 

9月5日至14日麥當勞App 「從不孤單一人快樂晚餐」

$34脆爆雞腿飽套餐(可+$6.5升級加大套餐)

 

9月5日至14日麥當勞App 「從不孤單一人快樂晚餐」

$36巨無霸套餐(可+$6.5升級加大套餐)

 

9月5日至14日麥當勞App 「從不孤單一人快樂晚餐」

$32板燒雞腿飽套餐(可+$6.5升級加大套餐)

 

　　另外，麥當勞App的限時「晨」著數繼續供應，今個星期一至五更帶來新組合，只需$25起即可品嚐三款指定早晨套餐，包括「$25火腿扒芝士飽套餐」和「$26魚柳飽套餐」，以及期間限定的「$28 炒雙蛋脆雞飽套餐」。

 

$25火腿扒芝士飽超值早晨套餐(火腿扒芝士飽配薯餅及McCafé咖啡)

 

$26魚柳飽超值早晨套餐(魚柳飽配薯餅及McCafé咖啡)

 

$28 炒雙蛋脆雞飽超值早晨套餐(炒雙蛋脆雞飽配薯餅及McCafé咖啡)

 

　　9月13日至14日（早上4時－11時適用）周末則有Chill抵價$30歎兩款指定豐富早晨套餐，包括日本大人氣「$30McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐」及以惹味豬柳，香滑炒蛋，鬆餅及薯餅組成的「$30精選早晨套餐」。所有限時早餐套餐優惠同樣配有金黃脆薯餅及採用100%「雨林聯盟認證」house blend咖啡豆的金獎咖啡McCafé熱即磨黑咖啡。

 

$30楓糖班戟豬柳蛋漢堡早晨套餐(楓糖班戟豬柳蛋漢堡及McCafé咖啡)

 

$30精選早晨套餐(精選早晨套餐配薯餅及McCafé咖啡)

 

