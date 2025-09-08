  • 報價
08/09/2025

中秋月餅2025︱IKEA迷你四式+貓山王榴槤水晶月餅，余仁生陳皮紅豆沙月餅配鮑魚及紅豆沙套裝$168

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: IKEA、余仁生

　　月餅你喜歡傳統滋味或創新口味？Why not both？IKEA新推兩款月餅禮盒，迷你四式月餅有齊開心果、琥珀合桃無花果、西班牙火腿果仁及焦糖咖啡四款不同口味，榴槤Fans可揀貓山王榴槤水晶月餅。另外，余仁生推出6款中秋組合陳皮紅豆沙月餅套裝，配搭陳皮普洱茶、陳皮鮑魚、鮑魚鵝掌佛跳牆及陳皮蓮子紅豆沙等，低至75折，最啱中秋送禮予長輩。

 

　　IKEA新推兩款精緻月餅禮盒，先介紹迷你四式月餅，每盒有四款不同口味：迷你開心果流沙月餅將開心果醬與流沙餡完美融合，迷你琥珀合桃無花果月餅結合香脆合桃與清甜無花果，帶來豐富層次和口感；迷你西班牙火腿果仁月餅則以鹹香火腿搭配果仁，配茶一流；迷你焦糖咖啡月餅將焦糖的甜香與濃郁咖啡味交織，甜中略帶微苦。四款迷你月餅每款外型更印有鯊鯊、金仔、小熊和豬仔等可愛IKEA 公仔模樣。

 

迷你四式月餅（4x45克）
（左起：迷你焦糖咖啡月餅，迷你琥珀合桃無花果月餅，迷你開心果流沙月餅，迷你西班牙火腿果仁月餅）HKD $59.9/盒

 

IKEA一向成功召集不少榴槤 Fans月餅，今年貓山王榴槤水晶月餅以晶瑩剔透的外皮包裹濃郁的貓山王榴槤餡。輕咬一口已經讓柔滑的榴槤餡從薄皮溢出，每一口都充滿濃郁的榴槤香氣，榴槤愛好者中秋節收到一定開心！兩款月餅禮盒即日起於IKEA香港之瑞典美食廊獨家發售，數量有限，售完即止。

 

貓山王榴槤水晶月餅（4個裝）HKD $59.9/盒

 售賣點︰各大IKEA分店

余仁生六款陳皮紅豆沙月餅套裝

 

　　中秋節是一家團聚的日子，除了月餅不少人都會送禮。余仁生今年推出月光寶盒，6款月光寶盒中秋健康組合包括3款「中秋陳皮盛宴」組合及3款「佳節送禮組合」，每款包含1盒全新包裝的陳皮豆沙月餅，套裝優惠低至75折。月餅以幼滑清甜的紅豆蓉，配以甘香醇厚的5至8年新會陳皮入饌，健脾養胃，入口甘甜而不膩，連續3年榮獲2025 Monde Selection 世界品質評鑑大賞的食品類別金獎。

 

 

　　3款「中秋陳皮盛宴」組合以陳皮豆沙月餅配搭各款陳皮美饌，包括甘香陳皮鮑魚、臻品鮑魚鵝掌佛跳牆、陳皮普洱茶、陳皮蓮子紅豆沙及珍品陳皮，價錢豐儉由人，由入門級$168至珍品級$1,388不等。熱賣No.1的「迷你陳皮組合」(優惠價$168)，包括陳皮豆沙月餅 (2個裝)、甘香陳皮鮑魚及陳皮蓮子紅豆沙，為你準備飯後糖水甜品；送禮首選「尊貴陳皮組合」(優惠價$588)，包括陳皮豆沙月餅 (8個裝)、陳皮普洱茶、甘香陳皮鮑魚、臻品鮑魚鵝掌佛跳牆及陳皮蓮子紅豆沙，飯後歎杯陳皮普洱茶，解膩消滯。

 

「迷你陳皮組合」(優惠價$168)包括陳皮豆沙月餅 (2個裝)、甘香陳皮鮑魚及陳皮蓮子紅豆沙

 

「尊貴陳皮組合」(優惠價$588)包括陳皮豆沙月餅 (8個裝)、陳皮普洱茶、甘香 
陳皮鮑魚、臻品鮑魚鵝掌佛跳牆及陳皮蓮子紅豆沙

 

　　

珍品陳皮組合包括 珍品陳皮 (4両裝)、陳皮豆沙月餅 (2個裝)、 陳皮普洱茶 (4個裝)、甘香陳皮鮑魚 (3隻珍寶裝) 及臻品鮑魚鵝掌佛跳牆 (陳皮鮑汁)
優惠價 $1,388

 

　　另外3款「佳節送禮組合」則以「1+1」形式由1盒陳皮豆沙月餅精心配搭1款余仁生熱門滋補食品，分別為陳皮蓮子紅豆沙、優質花菇禮盒或原味滴雞精。推介性價比之王的送禮組合，包括陳皮豆沙月餅 (8個裝)及原味滴雞精 (6包裝) (優惠價$438)。

 

性價比之王的送禮組合包括陳皮豆沙月餅 (8個裝)及原味滴雞精 (6包裝) (優惠價$438)

 

　　

陳皮豆沙月餅 (8個裝) 及優質花菇禮盒 (半斤裝)優惠價 $358

 

陳皮豆沙月餅 (8個裝) 陳皮蓮子紅豆沙 (2碗裝)優惠價 $288

 

　　9月5日至10月16日，凡購買任何產品可憑優惠價$198換購珍寶鮑魚禮盒；購買任何中秋組合可憑優惠價$198換購冰糖/低糖燕窩；指定野生冬蟲夏草低至72折等。

 

　　

9月5日至10月16日購買任何產品可憑優惠價$198換購珍寶鮑魚禮盒

 

　

9月5日至10月16日購買任何中秋組合可憑優惠價$198換購冰糖/低糖燕窩

 

 https://shop.euyansang.com.hk

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

