08/09/2025

9月蛋糕速報︰東海堂樂天熊仔餅芒果朱古力蛋糕+$1換環保袋；美心焦糖爆谷、港式凍檸蜜蛋糕88折

  加入最愛專欄
  收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 美心西餅、東海堂

　　9月蛋糕速報！蛋糕好味之餘都要打卡靚，喜歡可愛主題不妨考慮東海堂新推「樂天熊仔餅芒果朱古力樂園」，賣相可愛，而且蛋糕勁多夾層，口感豐富，你更可加購熊仔餅及摺疊環保袋。美心西餅則推出「港味Hong Kong Style」蛋糕系列，有大家滿有回憶的戲院爆谷的香氣，以及茶餐廳凍檸蜜的清爽滋味，會員可享低至88折優惠。

 

樂天熊仔餅芒果朱古力樂園 Eatizen會員專享88折：$236.8（零售價：$269）

 

　　東海堂樂天熊仔餅芒果朱古力樂園濃郁的朱古力風味為主，面層裝飾著新鮮的芒果及朱古力片，夾層融合了清新的芒果軟心醬及芒果啫喱，搭配濃厚的朱古力甘那許及朱古力脆珠。隨蛋糕附贈的「樂天朱古力味熊仔餅（37克）」，讓你隨意裝飾蛋糕或單獨享用，增添趣味。

 

限時優惠：購買「樂天熊仔餅芒果朱古力樂園」1個，即送「樂天朱古力味熊仔餅(37克)」1盒。

 

蛋糕面層為露絲瑪莉、芒果、朱古力片、朱古力碎、可可粉、朱古力忌廉；夾層有朱古力忌廉、芒果軟心醬、芒果啫喱、朱古力甘那許、牛油忌廉、芒果肉、牛奶慕絲、朱古力脆珠、海綿蛋糕、朱古力海綿蛋糕，口感豐富。

 

　　即日起至11月30日，可享以下優惠：

 

優惠一：凡購買任何產品，即可加$10加購「樂天朱古力味熊仔餅（37克）」。

 

優惠二：凡購買樂天熊仔餅產品滿淨價$150，即+$1 加購「熊仔餅摺疊環保袋」1個。熊仔餅摺疊環保袋費用已包括膠袋費用，每次只限加購1個。數量有限，送／售完即止

 

　　留意，以上加購不可與任何餅卡／禮券（包括飲食禮券、現金券等）同時及一併使用，及不會享有任何折扣或優惠。

 

樂天熊仔餅芒果朱古力樂園

零售價：$269，Eatizen會員專享88折$236.8

東海堂網購

 

美心2大港味蛋糕系列

 

　　無論是戲院爆谷的香氣，還是茶餐廳凍檸蜜的清爽滋味，都是香港人生活中不可或缺的經典味道。美心西餅全新推出「港味 Hong Kong Style」蛋糕系列，將屬於香港人的味道變作蛋糕，細味香港獨有的經典滋味！

 

焦糖爆谷蛋糕約1磅價錢：$228 | Eatizen 美心薈會員價 88折：$200.7

港式凍檸蜜蛋糕約1磅價錢：$158 | Eatizen 美心薈會員價 92折：$145.4（推出日期：9月10日）

 

　　焦糖爆谷蛋糕靈感來自九十年代戲院的紅白條紋爆谷桶，蛋糕層次豐富，夾層有濃郁焦糖忌廉、朱古力脆珠和焦糖奶凍，食落去佛置身戲院，享受焦糖爆谷的moment！你更可以附蛋糕送一包爆谷DIY，有得食有得玩！ 

 

焦糖爆谷蛋糕內層為原味蛋糕，配原味忌廉、黃色原味忌廉、焦糖味忌廉、棉花糖、榛子醬、焦糖奶凍、朱古力脆珠及巴旦木薄脆。

 

　　另一款9月10日推出的港式凍檸蜜蛋糕，以清新檸檬芝士慕絲搭配青檸蜜糖啫喱，酸甜開胃；底層為香脆消化餅，蛋糕味道有驚喜。

 

焦糖爆谷蛋糕

零售價︰$228，Eatizen 美心薈會員價 88折：$200.7

港式凍檸蜜蛋糕

零售價︰$158，atizen 美心薈會員價 92折：$145.4（推出日期：9月10日）

美心西餅網購

 

