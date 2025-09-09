中秋月餅2025｜Valerie Pastry 九件裝小兔禮盒升級！一次過試勻8款口味：流心奶黃/流心朱古力榛子/香芋蛋黃蓉

本地人氣烘焙品牌Valerie Pastry每年推出的中秋月餅系列都大獲好評，特別是招牌流心系列，深受顧客、網紅及藝人的愛戴，今年更推出全新口味——流心朱古力榛子月餅，喜歡吃流心月餅的朋友又多一個選擇。另外，今年9件裝的小兔禮盒全線升級，每盒將會有齊品牌全部8款月餅，可以一次過試勻所有口味！

今年新推出的流心朱古力榛子月餅，選用品牌成名作金莎蛋糕的作為靈感，以意大利榛子精細研磨製成幼滑內餡，配上比利時及法國朱古力流心餡，外層是香濃鬆化的朱古力餅皮，味道層次分明，口感豐富。朱古力與榛子的黃金比例完美融合，兩種味道十分平衡，追求達至香港人對甜食的最高評價——唔係太甜！



流心朱古力榛子月餅 $188（4件）

今年Valerie Pastry將珍藏版9件裝禮盒華麗升級，首次將品牌旗下所有人氣月餅款式一盒盡收！每盒包含4款經典流心口味——招牌奶黃（2件）、伯爵茶、宇治抹茶及全新登場的朱古力榛子月餅，再加上4款經典傳統月餅——宇治焙茶、香芋蛋黃蓉、陳皮紅豆蛋黃蓉及蛋黃蓉白蓮蓉，一次過滿足味蕾對傳統與創新的雙重期待。另外，禮盒還包括本地品牌「茶澤」的茶包——桂花烏龍茶茶包及茶澤普洱各一包，無論是自用或饋贈親友，都是不錯的選擇。



Valerie的尊貴月餅禮盒共有3款設計——「大街小兔」、「香港小兔」及「湖畔小兔」，每盒$398。



尊貴月餅禮盒的設計非常別緻，絕對是中秋送禮完美之選。



尊貴月餅禮盒有齊Valerie 8款口味的月餅。



流心奶黃月餅 $278（8件）、$178（4件）



流心宇治抹茶及流心伯爵茶月餅 $328（8件）

Valerie Pastry

網址：https://www.valeriefood.com/