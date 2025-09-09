譚仔App套餐優惠︰雞肉番茄湯、炸醬麻辣湯米線配小食低至$44，過小橋米線套餐只需$46

譚仔雲南米線（譚仔）9月8日至30日一連三周推出會員專屬套餐優惠！譚仔APP每周推出不同限定優惠，三款皇牌米線小食組合包小食及飲品於每日下午2時30分後供應，VIP會員晚市專屬8折券即享折上折，優惠套餐折後低至$44起，抵食！

譚仔APP VIP會員（連續90日內累積消費達HK$600，即可成為VIP）更可享有額外的「VIP尊享優惠－晚市8折優惠券」，並可與「9月限定優惠」同時使用，以折上折優惠享用首週雞肉番茄湯米線套餐以及第二週的炸醬麻辣湯套餐折後低至$44，壓軸登場擁有八款餸的過小橋米線套餐折後亦只需$46！

第一週：9月8日至14日$55 雞肉番茄湯米線 + 麻辣豬耳 (一人小食) + 熱/凍飲

第二週：9月15日至21日$55 炸醬麻辣湯米線 + 蒜泥白肉 (小) + 熱/凍飲

第三週：9月22日至30日$58 過小橋米線 +土匪雞翼 (2隻) + 熱/凍飲

譚仔APP 9月大放「餸」

供應期︰9月8日至30日每日下午2時30分後

推廣優惠只適用於譚仔APP手機點堂食及外賣自取服務，全線分店適用。