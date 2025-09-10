  • 報價
Pizza Hut「一人餐MY BOX」$49=薄餅/焗飯/意粉+小食+飲品！外賣限定

#美食優惠 #美食情報 #薄餅 #Food News #Pizza Hut #期間限定 #Jetso #Pizza #外賣
Text: Katty Wu

　　Pizza唔一定要一班人食，一個人都可以enjoy！Pizza Hut剛推出外賣限定「一人餐MY BOX」限時抵食價，共有18款主食任揀，包小食及飲品，最平只需$49！想豐富一點，可以加配半份意粉或雞翼等，最開心是星期一至日全日適用，絕對是「一個人原來都可以盡興」！

 

　　Pizza Hut由即日起至9月30日推出「一人餐MY BOX」限時抵食價，主食加小食及飲品最平只是$49，共有18款主食及6款小食可以選擇。4款最抵的主食包括夏威夷風光必勝批、意式辣肉腸必勝批、葡式椰香烤雞焗飯及夏威夷風光，小食可以揀意式迷你腸（3件）拼香脆薯條或酥脆蝴蝶蝦（2件）拼香脆薯條，連飲品都只是$49！可以另加$12，將小食升級至蒜蓉包（半份）、芝士忌廉焗菠菜或忌廉汁焗煙肉薯蓉。

 


夏威夷風光必勝批配脆蝴蝶蝦拼香脆薯條 $49

 


意式辣肉腸必勝批配脆蝴蝶蝦拼香脆薯條 $49

 


葡式椰香烤雞焗飯配意式迷你腸]拼香脆薯條 $49

 


香蒜肉絲意粉配意式迷你腸]拼香脆薯條 $49

 


有多款主食可以選擇，更可以加配不同美食。

 

　　限時超抵價星期一至日及公眾假期全日適用，外賣自取或外送速遞都可享有優惠，更可透過Pizza Hut HK & Macau手機 App落單。

 

Pizza Hut

網址：https://www.facebook.com/pizzahut.hk/ 

#美食優惠 #美食情報 #薄餅 #Food News #Pizza Hut #期間限定 #Jetso #Pizza #外賣
