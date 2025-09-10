  • 報價
10/09/2025

麥當勞 X UNO Q版遊戲卡新登場！App會員積分+$28換購＋麥樂雞套餐減$10

#美食優惠 #拉闊音樂會 #UNO #麥當勞 #Jetso #美食 #美食情報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞出UNO，仲要有薯條圖案咁得意？麥當勞App將於9月11日推出全新限量麥當勞 X UNO Q版遊戲卡，App會員以100分加$28即可換購，麥當勞或UNO粉絲必儲！除此之外，App會員即日起可專享多款限時會員積分獎賞，以及捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得由夢幻組合 —— 鄭秀文及張敬軒演出的《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》門票2張。

 

 

　　全新推出的麥當勞UNO遊戲卡，包含44張Pocket Size卡牌，方便大家外出攜帶，隨時隨地「對戰」；而且卡牌設計加入標誌性的薯條元素。App會員由9月11日上午11時起，可點擊App內指定Banner到網上商店以100分加$28換購限量麥當勞 X UNO Q版遊戲卡。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code，顧客其後可憑電郵內的QR Code於9月11日起計14天內到所選的指定約40間麥當勞餐廳換領已選購之禮品。

 

麥當勞 X UNO Q版遊戲卡數量有限，售完即止！

 

　　麥當勞App的儲分功能會員可邊食邊儲分，每消費$1即賺1分！App會員即日起可專享多款限時會員積分獎賞，包括以320分換領「18件或9件麥樂雞套餐減$10現金券」或以100分換領限時「$45麥樂雞及脆香雞翼組合」等。

 

320分換領「18件麥樂雞套餐減$10現金券」(獎賞優惠兌換期至2025年9月17日)

 

320分換領「9件麥樂雞套餐減$10現金券」(獎賞優惠兌換期至2025年9月17日)

 

100分換領「$45麥樂雞及脆香雞翼組合」

 

麥當勞App捐款有機會獲拉闊音樂會門票

 

　　除此之外，麥當勞再度與商業電台攜手推出App用戶獨家專享「SHOW畀你睇」愛心慈善活動，即日起可捐款支持麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得由夢幻組合 —— 鄭秀文及張敬軒演出的《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》門票2張。

 

今次拉闊音樂會為鄭秀文及張敬軒之首度合作，其中鄭秀文更是相隔二十四年後再次登上拉闊舞台！

 

叱咤903主辦《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》門票捐款券

捐款活動時間：2025年9月9日（下午3時起）至9月13日（晚上11時59分或之前）

參加方法︰麥當勞App會員只需點擊App主頁捐款banner到活動網站，成功捐款港幣$90.3予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可獲得一次抽獎機會；捐款$451.5可獲得5次抽獎機會；捐款$903獲得10次抽獎機會。每位得獎者可獲得門票2張，名額共100名。

 

　　麥當勞App用戶可重複捐款，捐款次數越多，中獎機會越高，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次。每位得獎者可獲得叱咤903主辦、《b.balance呈獻 拉闊音樂會Most Wanted 鄭秀文x張敬軒》門票兩張。是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲得活動門票兩張。得獎結果將於9月29日前通過登記電郵公佈。

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

