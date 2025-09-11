中秋月餅2025︱大家樂月餅禮盒低至五折：Kuromi月餅套裝送$50優惠券，盆菜八折＋回收器皿有著數

中秋正是團圓聚餐的好日子，大家樂與Sanrio超人氣角色Kuromi首度聯乘的流心抹茶紅豆月餅好可愛，現凡於分店或eatCDC網上訂購月餅禮盒可享低至五折優惠，更可額外獲得現金券幾著數。未諗好中秋聚餐食咩，不妨考慮中秋盆菜，即日起會員預訂可享折扣優惠及獎賞，食完盆菜記得將大家樂盆菜盆交回指定分店，即可獲得總值$20現金券！

Kuromi推出流心抹茶紅豆月餅

大家樂今年首度與Sanrio超人氣角色 Kuromi 聯乘推出流心抹茶紅豆月餅(迷你6個裝) ，為佳節注入創意與新鮮感，歡樂氣氛倍增！月餅使用的抹茶嚴選優質的茶葉，抹茶清香微甘，與綿密香甜的紅豆沙餡相輔相承，月餅更印有Kuromi招牌頭巾！

凡入手Kuromi流心抹茶紅豆月餅 (迷你6個裝)，即可以優惠價$29加購Kuromi日式布袋。

Kuromi流心抹茶紅豆月餅+雙黃白蓮蓉月餅 (4個裝) 優惠價 $398，Club100會員價$388，於eatCDC選購可獲贈高達$50電子現金券。

除了超萌Kuromi流心抹茶紅豆月餅外，大家樂還設五款傳統及新派口味的月餅供大家選擇，親臨分店或於eatCDC網上訂購可享優惠價，於分店選購可獲贈高達HK$20現金券，而在eatCDC選購則可獲贈高達$50電子現金券！

eatCDC網上限定套裝優惠

雙黃陳皮豆沙月餅 (4個裝) 零售價 $420，Club100會員價$209

金沙流心奶皇月餅 (迷你8個裝) 零售價 $400，Club100會員價$199

中秋盆菜8折優惠





中秋節一家人食晚飯，預訂盆菜有齊不同食材，美味又方便。大家樂今年推出兩款色、香、味俱全的盆菜——中秋瑤柱福袋燒味大盆菜（10 - 12位用）及福袋燒味盆菜（6位用），兩款盆菜均以多款優質海味、海鮮食材入饌，包括中國湖北大花菇、南美白蝦、韓國大蠔豉、燒鴨、燒腩仔等大家樂招牌自家製燒味，以及海鮮福袋等滋味食材。「中秋瑤柱福袋燒味大盆菜」加入原粒日本宗谷瑤柱，其色澤金黃，鹹香馥郁。

中秋瑤柱福袋燒味大盆菜（10 - 12位用）Club 100會員價$638 (零售價: $798)

食材：原粒日本宗谷瑤柱（10粒）、黃金福袋（10個）、茄汁中蝦（10隻）、韓國大蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鵝掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花共19款用料。

福袋燒味盆菜（6位用）

Club 100會員價$498 (零售價: $628)

黃金福袋（6個）、茄汁中蝦（6隻）、韓國大蠔豉、白切雞、燒鴨、花菇、南乳炆蓮藕、南乳炆腩仔、沙嗲豬皮、沙嗲魷魚、蠔菇、鵝掌、炸魚蛋、栗子、枝竹、芋頭、蘿蔔及西蘭花共18款用料。

Club 100會員快閃優惠

9月2-15日限定 Club 100會員快閃優惠，凡訂購滿$1,200或以上 (折後價) ，即送蠔皇極品鮑魚一罐。

• 優惠一：每訂購任何一盤盆菜或盆菜宴，即可以優惠價加配「紅燒冬蓉竹笙仿蟹柳素翅」/「燒味拼盤」/ 「XO醬蝦仁帶子炒飯」/「亞洲小食拼盤」/「罐裝蠔皇極品鮑魚(6隻)」) 各一客。

• 優惠二：網上限定，用PayMe訂購滿$600(折實價計算)即享$60折扣 (以每訂單計算)，數量有限，滿額即止。

• 優惠三：Club 100 會員買滿$800或以上 (折實價計算)，額外送$50大家樂電子現金券。(5張 $20減$10 電子現金券 ) (以每訂單計算)，數量有限，滿額即止。(電子券將於7個工作天內存入Club 100帳戶)

• 優惠四：訂購滿$2,000即享免費送貨。惠顧滿$1,500或以上，送貨服務費用為每次$200。.

大家樂今年首度推出盆菜盆回收行動，10月7日至12日期間把已清潔的大家樂盆菜盆連底格交回位於小西灣邨、元州商場、秀茂坪、頌富商場及太和廣場的分店，即可獲贈2張$10現金券(惠顧滿$20，即可作$10使用)以作鼓勵。大家樂會把已消毒的器皿循環使用，實踐環保生活支持減廢。