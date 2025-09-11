只限6場！海港城美酒配佳餚盛宴：$348品嘗鮑參翅肚配5款Bollinger香檳 其中3支市價過千

總覺得，「美酒佳餚」這四個字一定要放在一起的。有美酒無佳餚，胃袋會感到有點空虛；有佳餚無美酒，就會覺得不夠完美。近年流行wine and food pairing，雖然不少高級餐廳及酒店都有侍酒師幫手，但對酒有興趣的朋友，可能都會想學多一點相關的知識吧。於9月17日至10月23日期間，海港城與捷成酒業攜手打造6場美酒盛宴「Sip & Savour by the Harbour」，以日落映照的維多利亞港為背景，配上美酒佳餚，每場更有專業人士介紹當日的每一款酒、酒莊或酒藏，每位$298起。其中一場是5款Bollinger香檳配鮑、參、翅、肚及雪燕，當中3支香檳零售價要過千元，但每位只需$348，性價比很高！

當滬川韻味遇上勃根地風土

Domaine Chanson x 八十里

結集經典滬菜和川菜風味的八十里聯乘Domaine Chanson，由行政總廚劉永元及其充滿熱忱的廚師團隊主理，打造一場美食盛宴，配以270度維多利亞港壯麗海景。Domaine Chanson始創於 1750 年，擁有超過270年的釀酒經驗，是勃根地歷史最悠久、最享負盛名的酒莊之一，坐擁優質葡萄園及獨佔一級園，每個莊園的風土都是獨一無二。

六道菜葡萄酒配對晚宴菜單每位$888（原價$1,388），由Chanson酒莊出口總監Vincent Wallays現場分享。菜單包括三款前菜：茉莉花茶煙燻白鯧魚、蒜泥白肉（辣）、櫻桃鴨肝，配搭Meursault 2023。接著有湯品堂弄象拔蚌鮮百合雞湯及主菜香水青檸一口A5和牛，兩者均配搭Bourgogne Pinot Noir 2022；魚子醬藤椒香煎刺身級帶子則配上Chablis 1er Cru Mountains 2023；海膽北京鴨蝦多士配搭Beaune 1er Cru Clos Du Roi 2022；還有無錫爆汁生煎包配搭Beaune 1er Cru Clos Des Feves Monopole 2021。壓軸更有甜品胭脂──玫瑰草莓奶凍。

記者於上星期試吃了幾款美食，包括煎帶子、一口和牛及海膽北京鴨蝦多士，一飲就愛上Beaune 1er Cru Clos Du Roi！（攝影：Katty）

Domaine Chanson x 八十里

日期：2025年9月17日（星期三）

時間：下午7時至晚上9時半

價格：每位$888（兩位起訂）

演講者：Vincent Wallays（Chanson Representative – Global Export Director）

語言：英語

當智利佳釀遇上淮揚菜之美

Escudo Rojo x 个園竹語

个園竹語的配對餐單特選Baron Philippe de Rothschild的Escudo Rojo，其標誌性釀酒技藝在智利邁波谷（Maipo Valley）精心釀造多款出類拔萃的葡萄酒。法式精湛工藝與智利風土的完美結合，將波爾多釀酒大師技術帶到安第斯山腳下的礦物質豐富土壤。邁波谷是赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的天堂，也是國際知名的葡萄酒產地，當中以入選智利百大葡萄酒、位列第九位的Baronesa P. 更是享譽國際。

黃昏品酩體驗每位$298，四道菜餐單包括蟹粉碧綠牡丹蝦球及私宴雞火煮乾絲，佐以Escudo Reserve Chardonnay；海派燻魚·配芋餅配Escudo Reserve Cabernet Sauvignon；揚州蘿蔔紅燒肉則配搭Baronesa P. 2020及Baronesa P. 2021，帶來別樹一格的淮揚菜餐飲體驗。

Escudo Rojo x 个園竹語

日期：2025年9月25日（星期四）

時間：下午4時至下午6時

價格：每位$298

演講者：Crystal Chan（Jebsen Wines & Spirits – Senior Brand Manager）

語言：英語／廣東話

優雅品味

Bollinger香檳 × 沐瀾

創立於1829年，Bollinger由家族世代相傳經營，以卓越的品質和深厚的釀酒傳統聞名於世。1884年更被英女王維多利亞選為皇室御用的香檳。沐瀾與Bollinger攜手推出五道菜香檳配對「鮑參翅肚燕」餐單，黃昏品酩體驗每位$348。由前菜五頭・鮑魚沙茶・脆米花打開序幕，佐以Bollinger Special Cuvée；緊接是吉列關西遼參配搭Bollinger Rosé；松露瑤柱花膠・砂爆魚肚羹炒蛋則與Bollinger PN VZ19配搭得天衣無縫；冰花煎金勾翅蟲草花燜飯，以Bollinger La Grande Année 2015將美味昇華。晚餐以清新的山竹馬蹄雪芭配雲南雪燕甜美作結，搭配清新優雅的Bollinger La Grande Année Rosé 2015。整個菜單將創意粵饌與世界級香檳的風味美妙交融，拼湊出一場中西合璧的饗宴。

除了記者八十里，記者上星期亦率先參與了「Bollinger香檳 × 沐瀾」這場盛宴，可以一次試勻5款頂級Bollinger香檳，當中3支在捷成酒業的公價要過千元，所以絕對是性價比最高的一場！沐瀾的環境舒適開揚，非常適合享受一個微醺的下午。（攝影：Katty）

餐單有齊「鮑參翅肚燕」，非常矜貴，的當中的「B五頭・鮑魚沙茶・脆米花」最有驚喜。（攝影：Katty）

這支用來配「冰花煎金勾翅蟲草花燜飯」的Bollinger La Grande Année 2015，公價要$1,550。（攝影：Katty）

Bollinger香檳 × 沐瀾

日期：2025年9月27日（星期六）

時間：下午4時至6時

價格：每位$348

演講者：Derek Li（Advanced Sommelier of the Court of Master Sommelier (CMS)）

語言：英語

新西蘭馬爾堡風味

Astrolabe & Shearwater × 王子飯店

王子飯店與新西蘭頂級酒莊Astrolabe聯手，一同慶祝酒莊全新Marlborough Sauvignon Blanc，以及展現新西蘭著名葡萄酒產區的活力和複雜風味。Astrolabe名字意指精準的航海工具與探險精神，在馬爾堡的純淨風土中開拓釀酒新境界。

黃昏品酩體驗每位$380，由Astrolabe莊主兼總經理Libby Waghorn親自主持，帶領賓客展開一場90分鐘的味覺探索之旅。菜式包括：柚子汁明蝦球配搭Shearwater Sauvignon Blanc 2024；西班牙伊比利黑毛豬蜜汁叉燒配搭Shearwater Pinot Noir 2023；黑松露帶子伴Astrolabe Sauvignon Blanc 2024；蜜椒一口牛柳配搭Astrolabe Pinot Noir 2020；最後不少得甜品楊枝甘露・杞子桂花糕。

Astrolabe & Shearwater × 王子飯店

日期：2025年10月9日（星期四）

時間：下午4時至6時

價格：每位淨值$380

演講者：Libby Waghorn（Astrolabe Representative – General Manager & Family Member）

語言：英語

歲月臻味

捷成精選葡萄酒系列 × Paper Moon

晚宴每位$1,188，以多道精緻意式佳餚搭配頂級美酒拼湊而成，先奉上醃漬西西里粉紅蝦伴脆香伊比利亞火腿及雜菜沙律配柚子汁配搭Pio Cesare Gavi DOCG揭開序幕；隨即奉上香煎北海道帶子伴芒果醬與開心果油配搭Robert Mondavi Estate Oakville Fumé Blanc；緊接有意大利雲吞伴和牛燉肉及羊奶芝士蘑菇醬配搭Casanova di Neri Tenuta Nuova Brunello di Montalcino DOCG，及烤羊柳伴香煎薯仔、蔬菜及藍紋芝士醬先後配搭兩款紅酒包括E. Guigal La Landonne 及Marqués de Murrieta Castillo Ygay。最後以暖心的朱古力榛子撻伴鹹蛋雪糕配Allegrini Amarone della Valpolicella Classico DOCG，完美展現捷成世界級葡萄酒系列的深度與多元風采。

捷成精選葡萄酒系列 × Paper Moon

日期：2025年10月16日（星期四）

時間：下午7時至晚上9時半

價格：每位$1,188

演講者：Experienced Sommelier

語言：英語／廣東話

匠心傳承

仙禽 x日山

日山Hiyama由東京知名和牛供應商日山創立，其壽喜燒餐廳連續九年於日本榮獲米芝蓮一星殊榮。品牌首間海外分店選址香港海港城，以傳統秘製食譜烹調頂級和牛，呈現地道的壽喜燒滋味。日山聯乘日本櫪木縣最古老的清酒釀造廠之一仙禽，合力設計一場非凡的晚餐配對清酒體驗。仙禽創立於1806年，至今由第11代薄井兄弟掌舵。當古老智慧邂逅現代詮釋，2025年「Return to Edo」全新品牌定位，為仙禽搭起一座橋樑，將跨越世紀的釀造傳承與當代創新緊密相連。傳承品牌珍貴的傳統智慧，2025年仙禽完美融合古法生酛釀造與當代創新，創造出自成一格的新清酒風格。

晚宴每位$1,288，前菜以牛肩胛、海膽、魚子醬及無花果配搭生酛清酒仙禽Modern 火入；刺身時令三品盛則與仙禽Retro火入的懷舊的風格相映成趣。主菜和牛菜式則有煮物和牛牛舌及壽喜燒肉眼、肩胛配野菜，兩者均配搭經典風味的仙禽Classic火入平衡細膩。菜單上每道菜式配搭皆展現仙禽不斷突破創新的精神，為你打造一場優雅而驚豔的味覺盛宴。

仙禽 x日山

日期：2025年10月23日（星期四）

時間：下午7時至晚上9時半

價格：每位$1,288

演講者：Joanne Wang（Jebsen Wines & Spirits – Brand Manager）

語言：英語／廣東話

Sip & Savour by the Harbour

網址：https://www.harbourcity.com.hk/tc/article/sip-savour-by-the-harbour/