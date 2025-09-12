  • 報價
12/09/2025

9月美食新品︰MOS Burger月見吉列豬扒漢堡+栗子金團批；Jollibee紫薯批回歸

#美食優惠 #美食 #MOS Burger #美食情報 #Jollibee
Text: Eunice Chow Photo: MOS Burger、 Jollibee

　　踏入9月，栗子、番薯及紫薯等秋天食材美食紛紛出爐！ MOS Burger新推期間限定月見吉列豬扒漢堡及栗子金團批新登場，前者炸肉餅配玉子加上大阪燒醬好惹味，而栗子金團批則啖啖甘甜綿密栗子蓉，更有粒粒栗子口感豐富。除此之外，Jollibee紫薯批亦期間限定回歸，打卡靚之餘亦飽肚感十足！

 

　　MOS Burger日本大人氣月見系列第一彈︰月見吉列豬扒漢堡新登場！漢堡材料包括洋食炸肉餅（メンチカツ），以豬肉混合製作 經酥炸後淋上大阪燒醬，漢堡包底亦塗抹上少量芥末醬，好惹味，再配搭爽脆椰菜絲，平衡油膩感。漢堡夾入厚月見玉子，飽肚 美味滿足，數量有限，售完即止。

 

 

月見吉列豬扒漢堡

售價︰$35（全線 MOS Burger、MOS Café 及 MOS Burger Express 有售）

 

 

　　除了月見吉列豬扒漢堡，MOS Burger亦新推全新和風商品栗子金團批！栗子金團（栗きんとん）其實是傳統嘅和菓子，以栗子、蕃薯及砂糖熬煮成甘甜綿密的栗子蓉，香氣濃郁。除了栗子蓉，栗子金團批更加入粒粒栗子，口感層次更豐富。餐後或下午茶歎個栗子金團批，季節限定 秋之和風小食特別滿足！數量有限，售完即止。

 

 

栗子金團批

售價︰$22（全線 MOS Burger、MOS Café 及 MOS Burger Express 有售）

https://www.facebook.com/mosburger.hk

 

　　紫薯  Fans注意，Jollibee期間限定紫薯批回歸啦！去年登場的Jollibee紫薯批有不少好評，用上真材實料100% 真紫薯，足料爆餡而且滿滿濃郁紫薯香，甜度適中又香口。今個月9 月Jollibee紫薯批批番嚟啦，同樣外層炸到酥脆熱辣辣，紫薯  Fans把握機會啦！

 

 

紫薯批 $13

 

https://www.facebook.com/JollibeeHKofficial 

