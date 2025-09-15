  • 報價
15/09/2025

大快活送6部iPhone！9月19日穿橙色即減$3+App會員優惠詳情

#大快活 #iPhone #美食 #美食情報 #美食優惠
Text: Eunice Photo: 大快活

　　全城熱烈討論最新iPhone顏色，其橙色令人有無限聯想，大快活把握時機推出三大「快活橙」優惠活動，大送全新「快活橙」智能手機。另外，9月19日「快活橙」日凡穿「快活橙」服飾到分店消費可享全單減$3，即睇參加有獎網上遊戲及App會員消費贏智能手機詳情。

 

第一擊：有獎網上遊戲 最後召集！

 

　　2025年9月15日下午5時前，大家只需親身前往大快活分店門市，與「快活橙」打卡合照，並follow 大快活 Fairwood Facebook 專頁，留言上傳圖片並回答「邊款大快活食品最令你快活？點解？」，同時標籤 3位朋友，最具創意的3位參加者就可以免費獲得「快活橙」智能手機 256GB一部（價值HK$9,399）！得獎名單將於2025 年 9月 17 日或之前於大快活Fairwood Facebook 專頁內公佈，得獎者需自行inbox 大快活提供聯絡方式以便安排領獎。

 

 

條款及細則，請參考：https://thebridgehk.info/Fairwood_Orange_TC

 

第二擊：大快活App會員消費贏「快活橙」智能手機

 

　　一眾大快活App會員有福了！於2025年9月19日至9月30日期間，會員只要於大快活App落單或於收銀處或自助點餐機付款前掃瞄會員二維碼登入，並消費滿$35（以折後金額計算），即可自動參與活動，每張 會員消費 訂單可獲一個名額。活動完結後，大快活會以合資格的會員交易時序，數出第50,000；第100,000及第150,000單交易（合共3單，會員不可重複，如遇重複情況將以進行第200,000單交易之會員補上，如此類推）；會員只需正確回答指定問題，即可免費獲得「快活橙」智能手機256GB一部（價值HK$9,399）。消費次數愈多，得獎機會愈大！

 

 

*更多條款及細則請參閱大快活App，相關活動頁面將於9月19日或之前開始展示。

 

第三擊：9月19 「快活橙日」  穿「快活橙」服飾消費可享全單減$3

 

　　大快活宣布將2025年9月19日定為「快活橙」日，凡於當日穿着「快活橙」服飾到全港大快活分店消費，可享全單減$3優惠！留意，優惠不適用於自助點餐機、手機以及網上點餐，不可與其他優惠同時使用，亦不適用於購買外賣餐具，每張帳單只可獲優惠減免一次，請於收銀處向員工說明使用此優惠。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

#大快活 #iPhone #美食 #美食情報 #美食優惠
