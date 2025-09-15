15/09/2025
美心西餅x李錦記推出「珍寶蠔皇叉燒包」9月16日起期間限定發售！買兩個送舊庄特級蠔油扭蛋
百年醬料品牌李錦記近年有很多新搞作，這次找來美心西餅合作，聯手推出「醬香麵包盛宴」系列。頭炮「李錦記珍寶蠔皇叉燒包」，將率先由明天（9月16日）起於全港160間美心西餅分店期間限定發售。
「李錦記珍寶蠔皇叉燒包」選用了李錦記經典產品「舊庄特級蠔油」調製叉燒餡料，而叉燒包的外層採用美心西餅以鮮酵母發酵的麵包，並將麵包升至「珍寶級」大小，口感更軟熟、更有嚼勁。
推廣期間，凡購買「李錦記珍寶蠔皇叉燒包」兩個，即可免費獲贈限量版日本Bandai「李錦記舊庄特級蠔油造型扭蛋」一個。數量有限，送完即止。「醬香麵包盛宴」系列其他麵包將陸續登場，而購買「醬香麵包盛宴」系列其他麵包，即有機會獲得其他醬料造型扭蛋。
美心西餅
李錦記
