  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

18/09/2025

大家樂火鍋新品登場｜花膠椰子雞鍋$66送汽水+$25任選三款配料＋KAGOME野菜鍋+日式壽喜燒鍋試食價$58

#大家樂 #美食 #Jetso #美食優惠 #火鍋 #美食情報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 大家樂

　　秋意漸濃，又係食一人火鍋時候，大家樂打「堅」爐系列火熱登場，今季驚喜加入花膠椰子雞珍補鍋湯底新選擇，有齊滋陰養顏花膠、清甜滋潤椰子湯、嫩滑雞肉、以及多款豐盛食材，味蕾大滿足！9月16至29日Club 100會員惠顧更可獨家獲贈汽水1杯，滿足level up！早前推出的 KAGOME野菜有營鍋，以及人氣日式壽喜燒鍋，即日起特設$58試食價，指定日期享用任何火鍋即可參加一分鐘抗氧化測試 ，換取免費火鍋餐券。

 

　　大家樂打「堅」爐系列全新推出花膠椰子雞珍補鍋，湯底超級足料，以滋補花膠、椰子、圓肉、杞子、雞件等食材熬煮，每口湯既帶有花膠濃郁的膠質，亦散發椰子清甜馥郁的芬芳，同時融入鮮嫩雞肉的精華。除了花膠椰子雞湯底，更可以選擇豬骨湯底！

 

 

　　花膠椰子雞珍補鍋設五款套餐，分別跟配美國穀飼肥牛、加拿大豚肉、海鮮盒、盛盒，以及必配菜盒及米線。當中，海鮮盒包括原隻鮮蝦、新鮮魷魚及魚片；盛盒包括白菜豬肉餃、魚片頭、魚蓉腐皮、豬肉丸及油條；而菜盒則附有雲耳、鮮粟米、唐生菜、日本南瓜片、萵筍片、秀珍菇，配料豐盛多元，保證滋味無窮。

 

加拿大豚肉鍋雜錦鍋配盛盒‧菜盤‧米線花膠椰子雞珍補鍋【新】$66起，豬骨鍋 $63起

 

美國穀飼肥牛.豚肉雜錦鍋配菜盤‧米線花膠椰子雞珍補鍋【新】$73起，豬骨鍋 $70起

 

美國穀飼肥牛.海鮮雜錦鍋配盛盒‧菜盤‧米線花膠椰子雞珍補鍋【新】$88起，豬骨鍋 $85起

 

　　唔夠食你更可以超抵價$25任選3款指定追加配料，包括黃金魚肉蝦滑、手工豬肉丸、魚蓉腐皮等，另有多款低至$9單點火鍋「堅」料，滿足不同喜好與味蕾需求。

 

  

　　此外，大家樂兩款「和風の鍋」— 全港首創KAGOME野菜有營鍋，以及人氣日式壽喜燒鍋即日起更特設$58試食價，食客可以超筍價享用日式火鍋的暖笠笠滋味。

 

KAGOME野菜有營鍋試食價$58
配蔬菜汁湯底．肥牛．白飯
其他配料：魚蓉腐皮、魚片頭、金菇、鮮冬菇、京蔥、娃娃菜、粟米、南瓜片、白蘿蔔

 

日式壽喜燒鍋試食價$58
配壽喜燒湯底．肥牛．雞蛋．白飯
其他配料：魚蓉腐皮、魚片頭、金菇、鮮冬菇、京蔥、娃娃菜、粟米、南瓜片、白蘿蔔

 

換取免費火鍋餐券

 

　　即日起至9月21日期間之指定日子及時段，凡於指定大家樂分店惠顧任何火鍋及最營之選餐點，即可憑收據免費體驗「KAGOME抗氧化測試」一次，檢測蔬菜攝取量是否足夠，12分為滿分，7分或以上屬正常水平。顧客完成測試後，可按蔬菜攝取量分數，獲得優惠券或獎品，分數愈高，獎品愈精彩！

 

 

　　除此之外，9月16日至29日期間，於午市或晚市享用和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯一客，以超筍價$5加購原價$20的柚子菠蘿冰茶！大家樂招牌焗和風照燒汁鰻魚雞扒焗飯（HK$49起），照燒汁鰻魚經高溫烤焗，澆上帶微甜的照燒汁，雞扒先煎後焗，啖啖Juicy入口，金黃芝士焗到微焦拉絲，大魚大肉好滋味。  
 

 

【你點睇？】蘋果發布超薄iPhone Air，市場反應一般，股價跌1.5%。你認為其產品仍物有所值？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#大家樂 #美食 #Jetso #美食優惠 #火鍋 #美食情報
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk