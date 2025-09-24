香港喜來登蟹宴自助餐買二送一！大閘蟹＋花雕＋任食鱈場蟹及帝王蟹腳＋百款環球蟹饌

蟹迷召集！10月食蟹最肥美，無論是時令大閘蟹、或是秋季當造阿拉斯加帝王蟹、鱈場蟹及麵包蟹，香港喜來登酒店咖啡廳 (The Café) 10月1日起至11月30日推出期間限定「環球珍蟹百味自助餐」，為一眾蟹痴炮製超過百款環球特色美食及蟹饌，現時網購自助餐更可享高達買二送一優惠。

香港喜來登酒店行政總廚Paolo Federici及其團隊嚴選來自世界各地的優質海鮮與時令食材，以豐腴肥美的秋季當造蟹類包括阿拉斯加帝王蟹、大閘蟹、鱈場蟹、麵包蟹及紅蟹為自助餐主題，巧妙運用港式、日、泰及西式烹調方法炮製超過100款環球特色美食及蟹饌。

人一隻當造大閘蟹配花雕

又到大閘蟹季節，是次自助餐矚目亮點包括清蒸當造大閘蟹(週末自助晚餐限定)，每位一隻即蒸鮮活大閘蟹，佐以適量溫熱花雕，更顯蟹鮮醇香。只食大閘蟹點可以滿足蟹迷的胃口，鍾情港式經典的你，必試鑊氣十足的避風塘炒紅蟹(週末及假日自助晚餐限定)，與豐潤香糯的蟹肉蟹黃蒸糯米飯，惹味又地道。追求香辛刺激的話，萬勿錯過洋溢南亞風情的咖喱麵包蟹配大麵包及泰式青咖喱軟殼蟹，蟹肉豐盈，辛香濃郁，瞬間喚醒味蕾。

即蒸鮮活大閘蟹

新加坡胡椒炒蟹

避風塘炒紅蟹

日式蟹料理同樣精彩，蟹迷不容錯過即席炮製的鐵板燒阿拉斯加帝王蟹蟹腳(自助晚餐限定)，鮮甜蟹肉經香煎後，蟹汁四溢兼啖啖肉，還有充滿和風滋味阿拉斯加帝王蟹蟹肉蟹籽大阪燒、蟹籽壽司墨西哥捲(自助晚餐限定)、蟹肉海苔手卷 (自助晚餐限定)及香炸蟹鉗天婦羅。

阿拉斯加帝王蟹蟹腳鐵板燒

除此之外，意式經典紅花蟹肉蟹籽芝士長通粉於溫熱的巴馬臣芝士輪中即席拌煮，芝士控必食！西式酥炸蟹蓋香酥綿密及車打芝士鱈場蟹腳蟹餅外脆內潤，同樣令人回味無窮。

西式酥炸蟹蓋

25款時令海鮮區

鍾情海鮮原味，一定不可以錯過匯聚逾25款時令食材的海鮮區，包括招牌波士頓龍蝦(自助晚餐限定)、即開時令生蠔、麵包蟹、鱈場蟹腳、翡翠螺及大蝦等冰鎮海鮮。刺身及壽司區則有油甘魚、帶子及三文魚等，並有多款蟹肉三文魚卷、芒果蟹肉壽司卷、火炙三文魚壽司及迷你刺身飯等。

食肉獸最期待烤美國黑安格斯西冷牛扒 (逢星期一至四自助晚餐限定) 及份量十足的戰斧扒 (週末及假日自助晚餐限定)，肉味濃啖啖滿足，令你「肉」罷不能！另外，酒店亦推介日式料理推薦柚子汁鱸魚柳及鰻魚炒飯、麵食有海鮮喇沙及港式牛腩麵，招牌滋補豬腳薑、香脆港式蠔餅、麻辣口水雞及蒜泥白肉等冷盤如亦不容錯過。

柚子檸檬蛋白霜撻

甜品永遠是另一個胃，酒店麵包及糕點部行政總廚陳淦森師傅 (Sam) 與團隊悉心製作一系列創意與經典兼備的精緻甜點，特別推薦創新的柚子梨香檳果凍及菠蘿椰子奶凍，另外經典Tiramisu、巴斯克芝士蛋糕、柚子檸檬蛋白霜撻、日式芝士蛋糕及蜜桃杏仁撻等同樣精彩，為盛宴畫上完美句號。

巴斯克芝士蛋糕

環球珍蟹百味自助餐

供應時間：2025年10月1日至11月30日

地點：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店２樓咖啡廳

原價：星期一至五自助午餐12:00-14:30：成人HK$418起、小童HK$209起

星期六、日及公眾假期自助午餐12:00-14:30：成人HK$518起、小童HK$259起

星期一至五自助晚餐18:30-22:00︰成人HK$768起、小童HK$384起

星期六、日及公眾假期自助晚餐18:30-22:00︰成人HK$818起、小童HK$409起

另設加一服務費 (按原價計算)。優惠數量有限，先到先得，售完即止。自助餐菜式輪流供應；部份菜式只於晚餐時段提供。

