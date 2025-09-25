  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    關稅戰
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：甜品 米芝蓮 週末好去處 消委會 家電 打卡熱點 北上玩樂 美食情報 著數優惠 中秋節2025

25/09/2025

芫茜控又有新挑戰！KFC新推「爆茜香蜜鬆餅」早餐配香腸+炒蛋+奶茶$25起

#美食情報 #Food News #KFC #美食優惠 #鬆餅 #芫茜 #芫荽 #期間限定
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　自從芫茜成為熱潮後，各式各樣的芫茜美食湧現，不停挑戰大家的味蕾，芫茜燒賣、芫茜火鍋、芫茜朱古力... 食評有好有壞，不過芫茜控一定會去試！最近又有挑戰，KFC由今日（9月25日）起推出全新「爆茜香蜜鬆餅」，限時3星期供應，芫茜迷絕對不能錯過！

 

　　KFC的鬆餅一直有不少捧場客，這次的芫茜新口味，同樣每日於店內新鮮製作，外層酥脆，入面柔軟，再巧妙地融入新鮮芫茜的獨特清新香氣。吃時加上甜蜜的蜜糖，創造出意想不到的風味碰撞！

 

 

　　推廣期內只需$25即可品嘗爆茜香蜜鬆餅早晨套餐（上午11時前供應），套餐包括香腸、炒蛋及採用荷蘭奶源和錫蘭紅茶配製而成的香滑奶茶。KFC特別於（9月25日至30日）將「爆茜香蜜鬆餅」的單點及加配選項延長至下午5時30分，令更多人可以食好「茜」！

 

 

KFC

Facebook：https://www.facebook.com/kfchk

 

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食情報 #Food News #KFC #美食優惠 #鬆餅 #芫茜 #芫荽 #期間限定
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

美盟友承認巴勒斯坦國的遠水與近火

25/09/2025 14:46

大國博弈

大國博弈 | 習近平特朗普周五通話，美方稱或延長兩國貿易休戰...

19/09/2025 09:38

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk