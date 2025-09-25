芫茜控又有新挑戰！KFC新推「爆茜香蜜鬆餅」早餐配香腸+炒蛋+奶茶$25起

自從芫茜成為熱潮後，各式各樣的芫茜美食湧現，不停挑戰大家的味蕾，芫茜燒賣、芫茜火鍋、芫茜朱古力... 食評有好有壞，不過芫茜控一定會去試！最近又有挑戰，KFC由今日（9月25日）起推出全新「爆茜香蜜鬆餅」，限時3星期供應，芫茜迷絕對不能錯過！

KFC的鬆餅一直有不少捧場客，這次的芫茜新口味，同樣每日於店內新鮮製作，外層酥脆，入面柔軟，再巧妙地融入新鮮芫茜的獨特清新香氣。吃時加上甜蜜的蜜糖，創造出意想不到的風味碰撞！

推廣期內只需$25即可品嘗爆茜香蜜鬆餅早晨套餐（上午11時前供應），套餐包括香腸、炒蛋及採用荷蘭奶源和錫蘭紅茶配製而成的香滑奶茶。KFC特別於（9月25日至30日）將「爆茜香蜜鬆餅」的單點及加配選項延長至下午5時30分，令更多人可以食好「茜」！

KFC

