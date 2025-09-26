26/09/2025
KFC「肯！抵DEAL」優惠：$22兩客雞皇飯、$35三件雞配汽水、葡撻買一送一
由2025年9月29日（一）至10月12日（日），KFC連續兩星期每日推出「肯！抵DEAL」限時優惠，帶來多款經典美食折扣，包括「$35三件雞配汽水」、超值「$22兩客辣汁蘑菇香飯／家鄉雞皇飯（大）」、「經典葡撻買一送一」及超值二人分享餐等，大家記得把握慳錢機會！
星期一：9月29日及10月6日 上午11時後
「肯！抵DEAL」優惠：$35 3件雞配汽水（中）
星期二：9月30日及10月7日 上午11時後
「肯！抵DEAL」優惠：$22 兩客辣汁蘑菇香飯（大）／家鄉雞皇飯（大）
星期三：10月1、8日 上午11時後
「肯！抵DEAL」優惠：$30 家鄉雞腿包餐
星期四：10月2、9日 上午11時後
「肯！抵DEAL」優惠：經典葡撻買一送一
星期五及星期六：10月3、4、10、11日 上午11時後
「肯！抵DEAL」優惠：$50 6件雞
星期日：10月5、12日 上午11時後
「肯！抵DEAL」優惠：$79 超值二人分享餐
套餐包括4件雞、1客辣汁蘑菇香飯（大）、2件經典葡撻、1客格格脆薯塊、2杯汽水（中）
KFC
Facebook：https://www.facebook.com/kfchk
