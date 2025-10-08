香港美酒佳餚巡禮2025︱迪士尼聖誕美食登場、漫威雞尾酒、萬聖節限定特飲

各位迪士尼fans今年去香港美酒佳餚巡禮，一定要留意場內「香港迪士尼樂園主題專區」，除了可以搶先品嘗全新聖誕主題美食外，更可一試精選漫威主題雞尾酒，及以優惠價加配一杯華特迪士尼家族美酒。萬聖節臨近，專區亦會售賣香港迪士尼「戶外小食亭」的萬聖節限定特飲，體驗迪士尼美味之旅。

香港美酒佳餚巡禮將於10月23日至26日於中環海濱活動空間登場！今年每晚開放時間首次延長至午夜十二時，大家可以盡興而歸！今年活動主題︰非凡搭配 世界之最，即日起品味證及尊尚品酒證已於網上公開發售，早鳥預購有折扣優惠。

你可於場內香港迪士尼樂園主題專區，率先品嘗多款從未在主題樂園內出現的全新聖誕主題美食，包括節日小食拼盤、米奇原隻鮑魚雞粒撻、意式迷你烤豬肉捲配阿根廷青醬及三重肉香拼盤配牛肉汁。凡購買指定主題美食可享優惠價，額外2張「品味券」加配一杯Frank Family Vineyards 酒莊的紅酒或白酒。

節日小食拼盤（3 品味券）

米奇原隻鮑魚雞粒撻^（3 品味券）

意式迷你烤豬肉捲配阿根廷青醬（3 品味券）

三重肉香拼盤配牛肉汁（4 品味券）

跳跳虎麥芽紫薯包及小豬栗米雞肉包 （2 品味券）

Duffy 與好友派對爆谷桶（焦糖味爆谷）（10 品味券）、焦糖味爆谷（2 品味券）

華特迪士尼家族美酒

你可於專區細味迪士尼好萊塢酒店「留映廳」兩款精選人氣漫威主題雞尾酒，同時亦首次引入由華特迪士尼家族生產，與品牌發展及電影故事很有淵源的紅白美酒，包括前華特迪士尼影業 （The Walt Disney Studios） 總裁Rich Frank所創立的傳奇酒莊—Frank Family Vineyards，一嘗美國納帕谷的迷人風土。萬聖節將至，專區亦會售賣香港迪士尼「戶外小食亭」的萬聖節限定特飲。

左︰至尊魔法師（2 品味券）以氈酒，紫羅蘭香甜酒、雪碧、魔法藥水及紅石榴糖漿炮製。

右︰超級士兵血清 （2 品味券） 以椰子味冧酒，藍橙香甜酒、士多 啤梨糖漿及自家製檸檬水調製。

夜光血包特飲（3 品味券）

香港美酒佳餚巡禮 2025

日期及時間 ︰10月23日晚上7時30分至午夜12時、10月24日至26日中午12時至午夜12時（最後入場時間為晚上 11:30 ）

地點︰中環海濱活動空間

門票︰ 港幣$40／位；65歲或以上長者、3至12歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場；3歲以下兒童免費入場

尊尚品酒證售價︰$598、10月2日至22日預購優惠$498

內容︰包括1張入場券（$40）、16張品味券（$400）、1隻尊尚酒杯（$200）、 「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200）總價值$840

品味證售價︰$298、10月2日至22日預購優惠$268

內容︰包括1張入場券（$40）、 8張品味券（$200）、 1隻標準酒杯（$130）總價值$370

- 現場專屬購票通道及品味券自助增值機

- 現場加購品味券可享八折優惠（品味券每張原價港幣 25 元）

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dinefestival.html