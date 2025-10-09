Hotel ICON酒店泰式宵夜套餐$98起︰惹味小食串燒+甜品，任飲啤酒及青檸梳打水

Happy Friday去邊宵夜好？唯港薈 （Hotel ICON）The Market首次推出宵夜時段「泰宵．甜饗」，宵夜套餐每位港幣$98起，有泰式小食拼盤、甜品及飲品，酒店級數來說價錢合理。三款菜單由餐廳泰國主廚Jack Pinkkang主理，以正宗泰國製法烹調一系列泰北風味美食及甜品，留意宵夜套餐限定逢星期五及星期六晚上！

泰香燒烤拼盤

The Market 與泰國駐香港總領事館推出首個宵夜套餐「泰宵 ‧ 甜饗」，並得到泰象啤酒Chang Beer贊助活動，每位港幣$98起，逢星期五及星期六晚上10時30分至凌晨12時30分供應，更可升級無限添飲泰象啤酒及青檸梳打水，在港感受泰國街頭市集的宵夜滋味！

泰象啤酒

「泰宵 ‧ 甜饗」宵夜套餐由來自泰國北部土生土長的The Market泰國主廚Jack Pinkkang主理，以正宗泰式烹調泰北地道風味的甜品、串燒和小食。泰式甜品控來到一定三心兩意，選擇困難症又發作，因為一系列色彩繽紛的泰式甜品極吸引！港人至愛的芒果糯米飯不在話下，香軟的糯米拌入椰漿和蝶豆花精心蒸製，沾上鮮豔的紫藍色打卡一流，口感軟糯香濃配搭鮮甜多汁的芒果，食慾大增。

芒果糯米飯

除了芒果糯米飯，還有泰國人氣街頭甜品泰式紅寶石配芋頭雪糕，以傳統的泰式紅寶石配椰奶與碎冰，加上香濃綿滑芋頭雪糕，清爽解渴！紅豆珍多冰配椰子雪糕是經典的東南亞甜品，香濃紅豆配上爽滑的綠色珍多粉條，加上香濃幼滑的椰子雪糕，口感豐富，充滿熱帶風味。其他泰式甜品包括榴槤糯米飯、大樹菠蘿糯米飯、椰子雪糕配香脆花生、炸油條配班蘭椰子醬和泰式紅寶石大樹菠蘿珍多冰，帶你味遊充滿泰國市集的地道風味！

大樹菠蘿糯米飯

泰式紅寶石配芋頭雪糕

泰式紅寶石大樹菠蘿珍多冰

炸油條配班蘭椰子醬

宵夜套餐怎少得即燒串燒！Jack師傅炮製的泰香燒烤拼盤，包括雞肉串燒、豬肉串燒、泰式香腸、魷魚、生蠔、鮑魚、大頭蝦烤得焦香，再配上四款泰式醬汁（沙嗲醬、泰式海鮮醬、酸子醬、辣椒醬），香口惹味！食客亦可按個人口味追加串燒，每款由港幣$38 起。

四款泰式醬汁

另外，泰式小食拼盤包括多款經典泰式風味小食：香脆可口的米通、蝦片及豬皮，搭配酸甜開胃的芒果乾與清爽柚子沙律，佐以香濃惹味的椰汁豬肉醬，鹹香酸甜層次分明。

泰式小食拼盤

每位食客惠顧宵夜套餐可享「泰象青檸梳打水」一杯；惠顧指定宵夜套餐更可無限暢飲「泰象啤酒及青檸梳打水」；每位另加HK$108即可享無限添飲精選飲品套餐更盡興。

The Market「泰宵 ‧ 甜饗 」宵夜套餐

推廣日期：即日起至2025年12月20日

時間：晚上10:30至凌晨12:30（逢星期五至星期六）

地點：尖沙咀東部科學館道17號唯港薈Hotel ICON二樓The Market

價錢︰套餐A每位港幣$98 ；每兩位港幣$188

套餐B 每位港幣$288；每兩位港幣$548

套餐C 每位港幣$298；每兩位港幣$588

所有價目需另收10%服務費

查詢：3400 1308

詳情 ︰https://bit.ly/4pMl9xW