澳門最香餅家杏仁餅＋文創精品快閃活動，消費送$50券＋夾公仔

最香餅家杏仁餅是香港人去澳門必買手信之一，現時不用過大海，香港都有得買啦！city'super於10月7日至10月31日在指定門市舉辦「薈味澳都2025」，精選澳門人氣美食品牌及文創精品。活動期間消費滿指定金額，可獲贈澳門旅遊體驗實體優惠禮券及city'super電子優惠禮券，更有機會玩夾公仔機贏禮物。

最香餅家杏仁餅是今次活動的焦點，其手工炭燒杏仁餅最聞名，杏仁餅入口鬆化不太甜，令人一試難忘，招牌貨包括粒粒杏仁餅、鮮奶合桃餅及蛋黃肉心杏仁餅，每次去澳門都要排長龍購買。即日起，指定日期city’super海港城、時代廣場、國際金融中心商場 及新城市廣場店，設最香餅家限時快閃專櫃，售賣各款招牌杏仁餅，貨數量有限，售完即止。

會場更有其他澳門人氣名牌，包括英記餅家、接近80年歷史的雲吞麵店黃枝記、澳門高士德紅街市對面「龍天燒臘」臘味產品，還有小緬甸之稱「澳門三盞燈」雅馨緬甸餐廳美食。新派品牌則有澳門製造的本土茶飲Bombooch、ConnectCoffeeRoasters專業咖啡烘焙產品、澳門原創Majo朱古力等。

黃枝記源手信禮品「爺爺麵」系列

英記餅家與經典花生漫畫聯手推出Snoopy角色禮盒

ConnectCoffeeRoasters有售澳洲Golden Bean手沖銀獎豆及烘焙師精選掛耳包。

澳門製造的本土茶飲Bombooch

同場亦有售賣一系列以澳門特色美食設計小物，葡萄牙手工橄欖油香皂及富澳門色彩的特色精品。

購物禮遇和優惠

優惠一︰單一消費淨值滿港幣300元或以上（至少包括「薈味澳都」活動推廣產品兩件），即可獲贈澳門旅遊體驗實體優惠禮券*（價值超過澳門幣300元）乙張。限量1,000張。city'super會員專享港幣50元電子優惠禮券。

優惠二︰於收銀處出示有效澳門特別行政區居民身份證購買正價貨品，可享9折優惠（不適用於2025年10月14日至18日及指定產品）。

優惠三︰單一消費淨值滿港幣100元或以上（至少包括「薈味澳都」2025活動推廣產品兩件），即可獲贈澳門2日數據卡乙張。限量100張。

優惠四︰單一消費淨值每滿港幣250元（至少包括「薈味澳都」2025活動推廣產品兩件），即可獲贈MGM可愛造型小獅子乙隻。 結帳後向推廣店員出示消費收據，即免費換取夾公仔金幣3枚， 享有夾公仔樂趣兼獲贈公仔乙隻。

優惠五︰親臨門市探索「薈味澳都」2025精選美食及產品，於社交平台完成指定步驟獲贈免費好禮。

city'super 薈味澳都 2025

日期︰2025年10月7日至10月31日

地點︰city'super海港城、時代廣場、國際金融中心商場及新城市廣場店

詳情請瀏覽 https://bit.ly/4o26sos