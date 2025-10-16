  • 報價
16/10/2025

米芝蓮推薦「暖心芝作」新店優惠︰$2換購芝麻雪糕＋送500個福袋＋憑學生證95折優惠

Text: Eunice Chow Photo: 暖心芝作fb

　　港島區的朋友有福了！米芝蓮必比登推介「暖心芝作」新分店進駐天后，店家以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。店舖於試業期間推$2換購芝麻雪糕優惠，開業首天送暖心福袋，學生更可憑學生證享95折優惠。

 

 

　　米芝蓮必比登推介「暖心芝作」黑芝麻雪糕入口即化，芝香爆發；黑芝麻菲林卷軟糯超彈，黑芝麻豆漿煲足2小時，完整植物蛋白質，營養豐富；而芝麻糊真正石磨，香濃滑溜入口絲滑，健康養生。

 

黑芝麻軟雪糕 $28

 

黑芝麻菲林卷

 

著數優惠一︰$2換購芝麻雪糕

 

　　10月17至19日試業首3天，凡搭叮叮車親臨天后分店買任何芝麻食品可獲享$2換購芝麻雪糕120ml（ 1杯 ），限量首100位顧客，換完即止。

 

 

著數優惠二︰$2換購芝麻雪糕

 

　　10月22開業首天凡親臨天后店買任何芝麻食品即送暖心福袋，福袋價值$60元包括細芝麻糕、芝麻丸、去濕茶包及$20現金券，限量500個於10月22日下午13:00剪彩後13:30開始派發，派完即止。

 

 

著數優惠三︰學生享95折優惠

 

　　開業期間學生可憑學生證享受專屬VIP折95折優惠（黑芝麻菲林卷除外）。

 

暖心芝作天后店

地址：天后電氣道15-17號地舖（天后站A2出口斜對面，華姐清湯腩隔離）

營業時間：10am-11pm

電話： 6503 1680

 

