IKEA萬聖節美食登場｜新地杯配手指／墓碑雪糕＋木乃尹熱狗＋韓式拉絲芝士餅

萬聖節主題打卡美食推介！想Halloween扮鬼扮馬更入型入格，配襯主題美食作道具是不錯的提議。IKEA美食站及餐廳最近新推萬聖節新地杯，讓你驚嚇中享受甜蜜滋味，若全身嘩鬼造型加上口咬木乃尹熱狗及嘔心瀝血蛋糕，擺出瘋狂pose影相，即時邪惡感Level up。除此之外，你更可於香港IKEA美食站一嘗拉絲芝士餅，一口拉長長芝士絲，滋味十足！

萬聖節將近，IKEA美食站及餐廳新推一系列主題美食，即日起至10月31日限期供應，令你投入halloween節日氣氛。萬聖節新地杯以雲呢拿雪糕配手指雪糕及墓碑雪糕配士多啤梨醬，手指雪糕真實感十足，打卡一流，每杯$19，價錢合理。

萬勝節新地$19

想有少少飽肚感，可以揀木乃伊熱狗，而嘔心瀝血蛋糕實為士多啤梨慕士流心蛋糕，切開心臟造型，爆出甜蜜士多啤梨慕士小心件衫沾到血！留意，木乃伊熱狗及萬勝節新地為美食站限定，而嘔心瀝血蛋糕同時於美食站及餐廳供應。

木乃伊熱狗 $13、嘔心瀝血蛋糕$13

拉絲芝士餅$19新登場

除了萬聖節主題美食， IKEA全新推出來自韓國的超人氣美食——拉絲芝士餅！拉絲芝士餅外型神似放大的銅錢，內餡滿載水牛芝士，入口微甜濃郁，咬一口就能拉出超滿足的長長芝士絲，絕對是拍照必備！即日起大家可於香港IKEA美食站以超抵價$19品嚐到濃郁芝士街頭小食，數量有限，售完即止。

IKEA 香港美食站資料：

銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫 （設有瑞典美食廊及美食站）

九龍灣分店 九龍灣 MegaBox L4 （設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站）

沙田分店 沙田 HomeSquare L6 （設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站）

荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓（設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站）

尖沙咀規劃及訂購中心 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地庫2樓中庭 B204 - B210（設有瑞典美食廊及美食站）

太古規劃及訂購中心 太古城道18號太古城中心地下020A及1樓104-105號舖（設有瑞典美食廊及美食站）

坑口規劃及訂購中心 將軍澳坑口重華路8號東港城商場2樓221號舖（設有瑞典美食廊及美食站）

https://www.ikea.com.hk/en