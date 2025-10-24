  • 報價
24/10/2025

港式奶茶日︱茶餐廳免費派10,000杯，博物館嘉年華公開沖茶秘訣＋即嘗奶茶

#週末好去處 #美食 #美食情報 #尖沙咀 #美食優惠 #香港好去處 #非物質文化遺產辦事處 #Jetso #奶茶 #免費 #2025香港博物館節 #港式奶茶日 #繽FUN博物館嘉年華
Text: Eunice Chow Photo: 荷蘭皇家菲仕蘭

　　免費飲奶茶！黑白於每年11月第三個星期日均舉辦「港式奶茶日」，今年再與全港100間茶餐廳聯手，大派10,000杯港式奶茶。另外，品牌更首次舉行參與11月1日及22日「2025香港博物館節」期間舉辦的繽FUN博物館嘉年華，夥拍非物質文化遺產辦事處設置互動攤位，透過沖製示範，大家了解秘訣及即嘗港式奶茶。 

 

 

免費派發黑白港式奶茶

 

　　黑白今年再度舉行免費派發黑白港式奶茶活動，港九新界100間指定茶餐廳於11月1日至30日期間的星期一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動，共派發超過10,000杯港式奶茶。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白港式奶茶一杯，齊齊慶祝港式奶茶月。（數量有限，派完即止。）

 

11月1日至30日期間的星期一至五，舉行黑白港式奶茶免費派發活動

 

黑白港式奶茶 免費派發活動

全港100間指定餐廳於指定時間到參與的茶餐廳，即可免費領取黑白港式奶茶一杯。數量有限，派完即止。

日期：2025年11月1日 至 2025年11月30日 （星期一至五）

活動詳情https://www.facebook.com/BlackandWhite.HK

 

首次登陸「繽FUN博物館嘉年華」　

 

　　今屆「港式奶茶日」香港博物館節2025「繽FUN博物館嘉年華」將於11月1日及2日舉行，，黑白將夥拍非物質文化遺產辦事處於香港藝術館前方 藝術廣場設置互動攤位，認識列入《香港非物質文化遺產代表作名錄》的傳統手藝。 

 

 

　　屆時華星冰室的資深港式奶茶師傅，親自講解正宗港式奶茶的沖製秘訣，並即場示範「一沖、二焗、三撞、四回溫」的技藝。活動當日，師傅更會即場炮製香滑濃厚的黑白港式奶茶，免費派發予現場市民和旅客，一同細味港式奶茶的匠人魅力，港式奶茶數量有限，先到先得，派完即止。 

 

 

香港博物館節2025「繽FUN博物館嘉年華」非遺港式奶茶 X 黑白活動詳情

日期：2025年11月1日 至 2025年11月2日 （星期六、日）

時間：上午11時至下午6時

地點：尖沙咀香港藝術館前方 藝術廣場

費用全免

https://www.museums.gov.hk/tc/web/portal/mf2025-home.html

 

贏取限定「黑白打氣杯」　

 

　　品牌首度舉辦「黑白奶茶萬歲派對」網上活動，凡於全港450間指定食肆或茶餐廳享用「黑白打氣餐」，包括沙嗲牛肉麵或餐肉蛋麵配黑白奶茶，拍照打卡兼為身邊人發放正能量。參加的次數愈多，被選中贏取限定「黑白®打氣杯」的機會則愈高。

 

參加者可於活動網站上載照片並填寫打氣留言，即有機會贏取「黑白®打氣杯」乙隻（名額500個）。

 

 

黑白奶茶萬歲派對

日期：2025年11月1日 至 2025年11月30日

活動網站https://bit.ly/45PnXSP

 

