KFC推出全新「日式雞白湯」早餐：雞絲/燒雞扒扭扭粉 配香滑奶茶$33起

近年雞白湯湯底大受港人歡迎，KFC有見及此，由10月30日起限時推出全新「日式雞白湯」扭扭粉早餐系列，以鮮甜濃厚充滿雞香的雞白湯，配嫩滑雞絲或醬燒雞扒，加上香甜粟米及日式海帶做配料，啖啖和風滋咪。

KFC「日式雞白湯」系列共有兩款扭扭粉餐：「雞白湯雞絲扭扭粉餐」以香濃雞白湯配上嫩滑雞絲，比較清新輕盈；而「雞白湯醬燒雞扒扭扭粉餐」則用上經典醬燒雞扒，特別濃郁惹味。套餐配上KFC人氣香滑奶茶，採用荷蘭奶源和錫蘭紅茶配製而成，絕對秋日最佳早餐之選。



雞白湯雞絲扭扭粉餐（配熱香滑奶茶）$33

（單點 $30）



雞白湯醬燒雞扒扭扭粉餐（配熱香滑奶茶）$37

（單點 $34）



加配雞白湯扭扭粉（普通）$7

（單點 $19）

