30/10/2025
KFC推出全新「日式雞白湯」早餐：雞絲/燒雞扒扭扭粉 配香滑奶茶$33起
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
近年雞白湯湯底大受港人歡迎，KFC有見及此，由10月30日起限時推出全新「日式雞白湯」扭扭粉早餐系列，以鮮甜濃厚充滿雞香的雞白湯，配嫩滑雞絲或醬燒雞扒，加上香甜粟米及日式海帶做配料，啖啖和風滋咪。
KFC「日式雞白湯」系列共有兩款扭扭粉餐：「雞白湯雞絲扭扭粉餐」以香濃雞白湯配上嫩滑雞絲，比較清新輕盈；而「雞白湯醬燒雞扒扭扭粉餐」則用上經典醬燒雞扒，特別濃郁惹味。套餐配上KFC人氣香滑奶茶，採用荷蘭奶源和錫蘭紅茶配製而成，絕對秋日最佳早餐之選。
雞白湯雞絲扭扭粉餐（配熱香滑奶茶）$33
（單點 $30）
雞白湯醬燒雞扒扭扭粉餐（配熱香滑奶茶）$37
（單點 $34）
加配雞白湯扭扭粉（普通）$7
（單點 $19）
KFC
Facebook：https://www.facebook.com/kfchk
