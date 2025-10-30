  • 報價
30/10/2025

Hello Kitty生日活動：11.1快閃沙田一田百貨Pop Up Store！免費派蘋果肉桂撻

Text: Katty Wu

　　為慶祝Hello Kitty生日的大日子，Sanrio除了將11月1日命名為「Hello Kitty Day」外，亦悉心準備多個生日應援活動，亮點當然是主角會於生日正日現身沙田一田貨Pop Up Store，向fans大派蘋果肉桂撻，誓要變成「寵粉界天花板」！

 

Hello Kitty生日正日將現身沙田新城巿廣場向fans大派蘋果肉桂撻！

 

生日活動一：Hello Kitty快閃沙田生日派對 即場大派蘋果肉桂撻

 

　　別以為只有Mirror、Collar的成員才會有生日應援活動，作為全球坐擁最多fans的Hello Kitty，生日慶祝當然要一浪接一浪！為了滿足一眾fans近距離追星的願望，Hello Kitty將於11月1日現身沙田新城巿廣場的期間限定店，進行快閃生日活動，Hello Kitty屆時亦會親臨現場派發蘋果肉桂撻，以及跟大家作近距離接觸，實行與眾同樂，齊齊開心過生日！（數量有限，送完即止）

 

日期：2025年11月1日（星期六）

時間（共兩場）：第一場 11am-11:30am、第二場 12nn-12:30pm

地點：沙田一田百貨Hello Kitty期間限定店（新城市廣場3期2樓一田百貨）

 

 

生日活動二：蘋果肉桂撻活動加碼！11.4到指定地點可免費換領

 

　　作為「寵粉界天花板」，Hello Kitty照顧未能於生日正日現身的fans，將加推5,000件免費蘋果肉桂撻！任何人士於11月4日身穿Hello Kitty服飾或佩戴相關配件，於全港指定美心西餅分店（除新鴻基中心、集團中心外），可免費獲得特製Hello Kitty蘋果肉桂撻（數量有限，送完即止），加上設計精美的Hello Kitty包裝紙盒，極具紀念價值！

 

 

Sanrio HK

IG：https://www.instagram.com/sanrio.hk/

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

