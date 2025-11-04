  • 報價
04/11/2025

麥當勞全新KITKAT美祿恐龍芭菲＋新地筒只售$8，教你朱古力肉桂脆條隱藏食法

#美食優惠 #美食情報 #甜品 #美食 #麥當勞 #隱藏食法
Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　麥當勞11月新甜品登場！幾日前，麥當勞才推出朱古力肉桂迷你脆條及美祿麥芽新地，已有網民創作朱古力肉桂迷你脆條隱藏食法大讚好正！估不到麥當勞再乘勢推出最後一彈「KITKAT新地x美祿系列」，焦點推介全新KITKAT美祿恐龍芭菲，只需App優惠價$14可以品嘗朱古力威化、美祿可可球及香濃美祿麥芽可可粉及KITKAT朱古力威化味新地的四重甜蜜滋味，而新地筒最抵食特價$8！

 

 

Read More

麥當勞美食新登場︱蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽$39，朱古力肉桂脆條＋美祿麥芽新地

 

　　「KITKAT新地x美祿系列」帶來三款期間限定登場的甜品，包括全新KITKAT美祿恐龍芭菲，用上香濃KITKAT朱古力威化味新地搭配日本直送、結合經典的KITKAT朱古力威化酥脆口感及美祿獨特朱古力麥芽風味的KITKAT美祿朱古力威化，以及早餐經典配搭：美祿可可球及香濃美祿麥芽可可粉，帶來四重層次滋味。KITKAT美祿恐龍芭菲App專享價$14，會員只需親臨全線麥當勞甜品站櫃檯，並於購買時讓店員掃瞄電子優惠券QR Code即可享用優惠。

 

KITKAT® 美祿®恐龍芭菲$17（App專享價$14）

 

　　KITKAT新地筒（配KITKAT美祿朱古力威化）及KITKAT新地筒亦同時供應，朱古力粉絲絕對不容錯過。三款甜品同時以紅色和綠色的節日設計包裝盛載，別具佳節氣氛。

 

KITKAT新地筒$8

 

KITKAT新地筒（配KITKAT美祿朱古力威化）$10

 

朱古力肉桂迷你脆條隱藏食法

 

　　上星期全線麥當勞餐廳推出源自韓國的朱古力肉桂迷你脆條，有網民創作朱古力肉桂迷你脆條隱藏食法。將外層炸得金黃鬆脆朱古力肉桂迷你脆條，配上全新美祿麥芽新地，大讚一啖冰涷新地加香濃美祿粉，搭配一口熱辣辣朱古力肉桂迷你脆條，加上香濃牛奶朱古力醬，香甜好滋味，更可隨附上獨立包裝的肉桂糖糖粉調校甜度！你有冇興趣一試？

 

圖片來源︰_marifemarife_@IG

 

 

#美食優惠 #美食情報 #甜品 #美食 #麥當勞 #隱藏食法
