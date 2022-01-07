領隊換不停，球員難適應；管理無方向，曼聯續沉淪

曼聯周中被狼隊技術性擊倒，不知者以為是爆冷，但現實是狼隊幾乎全場壓住曼聯來攻；曼聯雖然不乏機會，甚至曾經中楣，但即使是幸運贏波，也掩蓋不了曼聯的問題。一場敗仗，不過是將紅魔的沉淪提早暴露出來。

漢歷克未曾正式上任之前，媒體鋪天蓋地一面倒讚好，表示曼聯找到最正確的領隊，漢歷克作為戰術大師，一定可以改變曼聯的劣勢云云。

但這位從未曾在其他球隊證明過執教成績的德國人，又怎可能在曼聯證明自己是一個高明的領隊？漢歷克最為人稱道的，是他作為體育總監或者技術顧問，幫助建立球隊風格，而且引進的球員都是潛力一流。

曼聯在費格遜後，不計算看守領隊，已經經歷過莫耶斯、雲高爾、摩連奴和蘇斯克查，到如今漢歷克，風格各異，踢法不一，需要的球員也不一樣，張冠李戴之下，怎會踢出好成績？（圖片由作者提供）

但如今要他在前線殺敵，豈非強人所難？

加上他的一套戰術邏輯，完全在現時的曼聯身上水土不服，勉強將4222的踢法套用，恐怕只是適得其反。

領隊換了又換，其實球員何嘗不是？

有傳媒報道，費格遜近期與卡域克進行了長時間的交流；後者會不會重返曼聯的教練團隊？不無可能，畢竟他作為名宿，回來起碼可以在更衣室穩定軍心。不過卡域克回巢不代表要炒漢歷克，助理領隊的身分更適合他。（圖片由作者提供）

費格遜留了一套冠軍陣容給莫耶斯，但後者卻依靠費蘭尼，一個中游球員又怎能成核心；雲高爾重視青訓，將連加特和華舒福等小將提拔，但拔苗助長，他自己沒有一套跟得上時代的戰術，也只是讓小將如盲頭蒼蠅一樣，亂踢一通；摩連奴戰術保守，天價買來普巴卻不懂用，浪費資源；蘇斯克查水平不夠，即是手頭上有般奴費南迪斯、盧卡古、雲迪比、辛祖，甚至今季多了一個C朗，卻沒有戰術配合，有心無力。

這7、8年來，核心球員換了又換，卻沒有一套固定的陣容；到漢歷克入主，又再改踢全場緊迫，C朗、卡雲尼、馬古尼、馬迪、普巴、般奴費南迪斯等都不是可以體能可以踢迫搶的球員，即使辛祖、華舒福、連加特等年輕球員也要時間學習和練習戰術，所以這套戰術是不可能短期內移植成功的。

再加上球員今日不知明日事，約滿的約滿，想離隊的離隊，大家的心都不在球隊，又怎會搏盡？

梳爾在上場敗給狼隊之後，賽後表示球隊缺乏動力、不斷掙扎，而且不少球員即使在更衣室表示要努力，但最終在場上都沒有全力拼搏，凡此種種，恐怕只是冰山一角，曼聯的問題，是心態的問題。（圖片由作者提供）

這一切的錯誤，都在管理層。

曼聯管理層從費格遜年代中後期開始，就只是靠著不斷羅致英超對手的優秀球員，卡域克、朗尼、李奧費迪南、以至最後的雲佩斯，塑造一個無敵的球隊。但當年英超，對手只有一個阿仙奴，之後多了車路士；今日英超，對手已經多了曼城、利物浦，還有熱刺。

今日的英超，強隊多的是，車路士和利物浦上一場的較量就真是精彩萬分，上半場互不相讓，拳拳到肉，是強強對碰典範；但下半場雙方都怕輸，所以愈來愈保守，此時此刻，更證明雙方領隊都沒有放手一搏的膽量。（圖片由作者提供）

但時代更迭，不再一枝獨秀的曼聯，青訓跟不上，也沒有建隊願景，更多的是東拼西湊，缺乏一個目標和方向，讓球員無所適從，種種的問題，都是管理層沒有遠見而一手造成。

德國哲學家黑格爾有一句名言：人類從歷史中學到的唯一教訓，就是沒有從歷史中吸取任何教訓。這個正好是曼聯的寫照，自費格遜之後，從聘任領隊，到買賣球員，再到建隊方向，管理層非但沒法讓曼聯復甦，更重重複複不斷犯錯，走向萬劫不復。

紐卡素雖然換帥後成績暫未見到起色，但轉會窗結束前，應該會大手掃貨，先是簽下捷比亞，後續應該最少再簽幾人。但Big 6早已放風，己隊的球員租借或買賣都不會轉讓給紐卡素，為的就是要防止將一個日後的潛在強大對手留在身邊。（圖片由作者提供）