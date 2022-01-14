曼城主場不敗，車仔搶分；熱刺穩守望贏，疲兵求和

車路士在聯賽盃兩回合都擊敗熱刺，連熱刺領隊干地都承認，車路士明顯實力高一班。對比其他頻繁換領隊的球隊，車路士同樣成績雖然有起伏，但每一次下滑之後，總能再次捧盃而回，這種強隊的底蘊，得益於其管理層的眼光，比起曼聯甚至巴塞，更有長遠規劃。

在英超的云云強隊當中，車路士算是一支「神奇」球隊，換領隊頻密程度，比護級球隊有過之而無不及；但論整體戰力和捧盃數目，絕對不遜色於任何一隊豪門。

自從艾巴莫域治入主之後，車路士就擺脫了以往海鮮波的習性，在不斷買入頂級球員的同時，也請來了不少名帥領軍，從17年前的摩連奴、史高拉利、希丁克、賓尼迪斯、安察洛堤，再到摩連奴、沙利、干地，再到現時杜曹，粒粒皆星，此期間前後換了15個領隊，仍然無損車路士幾乎年年捧盃。

是甚麼原因？

杜曹執教車路士至今，所有盃賽都能踢入決賽，聯賽盃無論對利物浦或者阿仙奴，都有心理優勢；但聯賽落後曼城10分，本周如果落敗，幾乎已經注定失落聯賽冠軍。（圖片由作者提供）

不得不說，車路士的體育總監的工作的確非常出色，羅致的幾乎都是合適的球員，從以往的馬基里利，到現在的簡迪，從杜夫和洛賓到現在的夏維斯和薛耶治，不論是基斯普與添姆雲拿，還是杜奧巴與盧卡古，車路士買回來的球員都有一個規律：無論換任何一個陣式，任何一個領隊來執教，車路士都能迅速翻身。

對比曼聯，車路士換領隊的次數更多，但曼聯自從費格遜之後，也換了最少5個領隊，但紅魔卻一直沉淪，最好的聯賽成績只是第二。

更不濟的是，曼聯的管理層基本沒有建隊，的長遠方針，買人的套路每一次都不同，例如有了卡雲尼，為何還要買入C朗？兩個老將前鋒，那麼華舒福、馬斯亞和格連活特等還有發揮空間？回收了連加特，為何有要買來辛祖？

曼聯管理層固然是沉淪罪魁禍首，但球員不爭氣也是事實。華舒福在聯賽盃面對維拉的比賽中，面對門前補射機會，竟沒有積極跑動，反而只是失望地離開，實在很難想像他是一個專業球員，也難怪球迷賽後痛罵其表現。據說他知道自己問題所在，之後每次訓練，留在練習場12小時，似乎希望重拾佳態，挽回信心。（圖片由作者提供）

已經不止一次講過，曼聯的沉淪，不只是領隊問題，更重要是曼聯管理層根本沒有全盤計畫，對比車路士的管理層，後者不論誰來執教，手頭上的球員都是有實力和有經驗，並願意跟從新領隊改變，故成績不會差，即使不論甚麼陣式，都盡力適應。球員性格，正是車路士背後的神奇力量。

現時曼聯，甚至巴塞，面對的問題，正是球員性格不夠正面積極。過去有美斯，大家踢起來春風送爽，因為贏是應該，輸是美斯。但球會管理層竟然在未順利安排後美斯時代，而且胡亂花費，花幾億買回迪比利、古天奴和基沙文，卻表現不符。在出售球員方便，乏善可陳，於是要搞到中堅烏姆迪自動減薪之後，才可以叫做正式簽入費蘭托利斯，這是何其荒謬！

作為歐洲豪門，竟然財困到這種地步，要另一個球員減薪之後，才能讓另一個球員入球，簡直是難以想像。

沙維重返巴塞，能否帶領球隊重返巔峰？一是球隊無錢，二是當球隊羅致費蘭托利斯後，沙維公開稱讚其可以改變球隊命運，先不說托利斯有多少斤兩，單是靠他一個可以改變球隊的走勢，沙維有點過譽了，對隊中其他球員也無疑是個侮辱。費蘭托利斯只可算是重建巴塞其中一塊拼圖而已。（圖片由作者提供）

車路士之所以能長期保持水準，不單單是靠大量金錢，有規劃的經營模式，還有是簽入的球員風格不一樣，但大部分性格像工蜂，正是車路士神奇成功之道。

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