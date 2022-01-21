高普哥帥，球員折服；領隊帶人，講波講心

今日不談戰術和陣式，在今日的球壇，再厲害的戰術也有盲點。一個頂級領隊，要有的不單單是了然於胸的排兵佈陣，更重要是如何讓球員安然上陣、安心踢球。套用電影《天下無賊》的一句台詞：人心散了，隊伍就不好帶了。

（圖片由作者提供）

車路士周中再和波，先開紀錄的施耶殊入球後一副愁眉苦臉的模樣（見上圖），面對隊友慶祝，他卻反應冷淡，不禁令人聯想，車路士一貫出現的更衣室風暴，似乎已經山雨欲來。

大家都知道車路士領隊是三煞位，幾乎沒有任何一位領隊可以長久帶隊，動輒一、兩年就被辭退，換帥成為常態。

原因何在？正是人心散了。

球員都是人，也有情緒，當球員不高興，領隊就難辭其咎。杜曹上任初期，為人稱道就是他夠親和，不論是上任前先和魯迪加和施華交流，了解隊中個人習慣和需要；上任後，又和每一個球員都交流過，保證人人可以出場；而且溝通親力親為，例如赫臣奧杜爾在他上任後的一場比賽踢了30分鐘就被換走，翌日杜曹立即和他坐低交流，成功解除小將的憂慮。

摩連奴近期又再炮轟球員，這似乎已經變成他的常態。由於有傳他在羅馬有3000萬歐羅解約金，到底他是真心不滿意球員，還是搏炒賺錢？恐怕只有他自己最清楚。（圖片由作者提供）

不過，之前發生的盧卡古事件，就是杜曹處理失當了。尤其公開在媒體面前責怪盧卡古不應該將內部問題公開，但自己卻在公開場合數落球員，這種做法，只會惹來球隊的矛盾。

再者，杜曹在其後的比賽，甚至沒有將盧卡古放入出場的名單；雖然杜曹事後表示，不讓盧卡古隨隊的決定，是通過隊中會議表決，因此並不會後悔，但這種懲罰，只會加劇球員內部的不和。

強硬固然有的時候能撥亂反正，但過度強硬，就變得不近人情了。

哥迪奧拿日前接受訪問，他表示近年英超的主要對手，離不開曼城和利物浦兩隊；這和兩位領隊的管理手段高超有莫大關係。

哥迪奧拿對球員從不公開責備，反而經常在記者會上讚揚，常說自己擁有一班優秀球員，贏波後總說球員踢得好。12月中，科頓和格列殊面對紐卡素不獲出場機會，賽後哥帥解釋，雖然兩人在大勝列斯聯期間入波，但因為其後的訓練沒有自律，因此不獲出場機會。其實真相是他們二人在大勝列斯聯後的晚上去了夜店慶祝，還讓傳媒影了相。哥迪奧拿沒有把他們不出場的責任推在這件事身上，就是讓他們知所進退。

賓尼迪斯被解僱，這是未上任已經注定會發生的，試問一個曾執教同城死敵的領隊，怎會受球迷歡迎？但愛華頓的解僱聲明也十分刻薄，連感謝都沒有，管理層的氣量足證愛華頓難成大器。（圖片由作者提供）

又例如高普，一向深受麾下球員愛戴，日前一位已經退役的德國球員賀蘭特接受訪問，就講出一個鮮為人知的故事。

這個曾經與高普、杜曹（車路士現任領隊）和漢歷克（曼聯現任領隊）共事過的球員，直言三人中與高普關係最好，因為仍與後者聯絡，這位紅軍領隊更會迅速回應。「高普的同理心實在令人難以置信，他的性格令人無法抗拒，他的人際關係技巧遠超我在球圈認識的所有人。每次發短訊給他，都會在一小時內回覆，令人十分開心。」

賀蘭特又分享，2019年的時候，他考慮到澳洲踢球，然後就試探性質地問了一下高普，殊不知高普當下就回覆，自己嘗試跟當時布里斯班獅吼的主帥聊一聊，讓賀蘭特非常感動。而這也解釋了為何高普深受球員愛戴，這種古道熱腸的性格，確實令讓人拜服。

山齊士上場比賽在加時121分鐘攻入絕殺入球，在意大利超級盃擊敗死敵祖雲達斯，領隊恩沙基讚賞對方是偉大球員。其實山齊士並不是那些敷衍比賽的球員，但往往表現不佳就被棄用，沒有足夠登場時間，他又怎能發揮？（圖片由作者提供）

一個好領隊，可以帶隊節節高升，但一個頂級領隊，不但要有獨到戰術，更要識得鼓動球員奮鬥心，動輒批評球員的領隊，即使再強也只會是球隊的過客，成不了大事。

本週焦點

車路士和熱刺上演倫敦打吡，以干地的能量，相信不會在一個月內車路士三殺。熱刺周中的補時階段連入兩球反勝李斯特城，令士氣大增，今場起碼踢高半班。

車路士已經連續4場聯賽失分，加上如文首所講，球隊內部氣氛不和諧，戰意存疑。

質素上車仔較好，但論士氣熱刺較佳，和波合理。

自從干地接手後，熱刺的場均入球接近兩球，場均攻門15次，場均中目標有6次，全數比紐奴執教期間多超多一半，可見干地並不是只懂守波，梳理進攻也有一手。（圖片由作者提供）

曼聯主場迎戰韋斯咸，莫耶斯倒戈，雖然以韋斯咸的實力，要贏不容易，但最起碼可以給予紅魔一點壓力。

以質素而言，紅魔一定較高，但關鍵是領隊漢歷克的戰術不能讓球員發揮最大效率。而且不少球員對於出場安排頗有怨言，士氣並不理想。

C朗上場被換出之後，在場邊念念有詞，明顯對於被換出有所不滿；但其後領隊漢歷克表示，知道C朗是個傑出球員，但再好的球員都需要輪換，因為足球是團隊比賽；言下之意，是自己換出C朗沒有問題，但曼聯當時領先，一心改踢防守，又是否一個好選擇？（圖片由作者提供）

韋斯咸一星期內兩遇列斯聯，由足總杯淨勝兩球到聯賽被絕殺失分，可見韋斯咸表現非常飄忽。

論攻力，韋斯咸今屆表現不俗，入41球，比曼聯的35球更多，兩者就同樣失30球，場均大家都有失波，今場就看誰的防守少失誤，誰可以搶分成功。

韋斯咸季初踢得順風順水，當時莫耶斯就誇口要進軍歐洲賽，但事實上以韋斯咸班底怎會夠班？雖然如今在聯賽排第四，但阿仙奴和熱刺都仍有補賽要踢，積分隨時反超，莫耶斯的想法實在不現實。（圖片由作者提供）