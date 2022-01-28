雲尼亞里被炒，名帥末路？鶴臣走馬上任 ，補鑊有價！

雲尼亞里上任僅僅112日就被炒，球壇譁然；但更譁然的，是屈福特找來鶴臣救亡。炒了一個70歲的，換上一個74歲的，屈福特是病急亂投醫？還是找對了水泡？

鶴臣的履歷，講出來大家都不信，從1976年開始執教，前後連同看守領隊和國家隊的職務，總共執教過24隊，應該可以說是前無古人了。

近年不論執教水晶宮、西布朗、富咸都成功幫球隊護級，最佳護級領隊當之無愧，屈福特找來他，改踢最簡單直接的戰術，應該是下半季唯一的選擇。

單是一隊水晶宮，艾拿戴斯、柏祖和鶴臣都教過；而韋斯咸也一樣，現由莫耶斯執教，但之前則由艾拿戴斯和柏祖教過。英超領隊像跑馬燈，但選擇不多，像坐音樂椅。近年是多了名帥紆尊降貴，不然，其實來來去去都是那幾位護級領隊上任，熟頭熟路，護級成功機會較高？（圖片由作者提供）

多年前英超有個笑話，說如果兩隊球隊在季中都跌到降班區，不妨兩隊互換領隊，到季尾必定兩隊都可以護級成功。雖然是笑話一則，但的確講出英超護級球隊，往往在換帥之後脫胎換骨，愈戰愈勇。

除了鶴臣，包括艾拿戴斯、布魯士，甚至柏祖，都是護級專家，沒有哪幾隊中下游球隊，是上述幾位沒有帶領過的，但神奇的是，這班好似毫無本事的領隊，在護級球隊的崗位上，就是最佳選擇，那管你是賓尼迪斯、雲尼亞里，甚至安察洛堤，執教英超中型班就是無運行。

近年英超除了哥迪奧拿和高普，幾乎沒有哪一隊的領隊的帥位夠穩陣，要說英超是領隊墳場是有點過份，但往往是名帥末路，則實不為過，干地、摩連奴、沙利、希丁克、雲高爾、艾瑪利等等全數都在英超被炒。

當然，有人帶是失望離開，有人衝著希望而來，不論是否被炒過，安察洛堤、干地、摩連奴，甚至賓尼迪斯，都不止一次執教英超，甚至有人寧願賦閒在家，都要等另一個執教英超的機會。這不完全是英超魅力沒法擋，而是英超全球收入多，球隊有錢請名帥，更重要是留在英超的利益實在吸引。

領隊水平高低，對球員影響絕對很大，雲迪比是蘇斯克查買回來的，但加盟後卻鮮有任用；至漢歷克上場，連上場都未多少機會，就直接判定他不適合踢曼聯；連加特和辛祖也是相同情況，既然是不適合，為何不賣走他們？好好的一個天才球員，就因為虛耗時間最終變成平庸。（圖片由作者提供）

造成這種領隊如同走馬燈的原因，只有兩個，一是剛才提到英超席位的巨大價值，二是正因有這巨大價值，管理層更加短視。

當球迷一面痛罵屈福特管理層庸碌無為時候，難道這班管理層不知道雲尼亞里可以長遠改變球隊？但問題是他們沒有時間等長遠了，再長遠一點就可能在英冠見了，所以手起刀落，換一個領隊，搏一搏，留在英超比什麼都重要。

紐卡素至今仍只是買到兩個球員，冬窗即將關閉，管理層的責任，尤其是新球主富可敵國，買紐卡素就是為了英超一席，相信他們會在轉會窗關閉前會再簽球員，否則莫非等跌落英冠一年再爭升班嗎？不論是曼聯連加特、西維爾迪高卡路士、里昂古馬雷斯，他們的質素確比現時班底高，對爭取護級肯定是及時雨。（圖片由作者提供）

這種由利益驅動的管理手法，在未來的英超只會愈來愈常見；能夠容許像曼城和利物浦般，讓哥迪奧拿和高普足夠時間打造球隊風格的，只會愈來愈少。由此可以理解在過去4季英超，甚至今季英超，冠軍仍是這兩隊之爭。

英超的競爭將會愈來愈激烈，尤其當沙特基金入主紐卡素、轉播收益愈來愈高的時候，願意花錢增兵和聘用冠軍級領隊也愈多。當干地都可以教熱刺、安察洛堤都帶過愛華頓，摩連奴或者施丹為何不能是紐卡素的新領隊？另一邊廂的護級領隊同樣有價有市，這種兩極常態，恐怕真是英超獨有。

屈福特能否逃離降班區？比諾域治少兩分，但同時少踢兩場，她尚有兩場對般尼、一場對賓福特、修咸頓、列斯聯和水晶宮的賽事，如果鶴臣能夠成功在這幾場賽事搶到分，護級的機會就很大。（圖片由作者提供）