紐卡素大掃貨 ，有機護級；熱刺最後班兵，衝擊前四

今個冬窗，英超整體轉會費竟然高達2.95億英鎊，不但成為史上第二高，5支護級球隊的支出更佔了一半以上，再次證明英超席位有多重要。但錢是花了，球隊有沒有起色，領隊功力才是關鍵。

自沙特財團入主，紐卡素一直被視為今個冬窗標王，但最終所有傳聞中重點收購都沒成事，5個新球員也不過是實用型球員，護級成功與否，要看賀維能不能整合好球隊的攻守。

不過，紐卡素的買人確實有針對性，包括前中後都加入新血，尤其21輪過後失球達到43個，因此新增的捷比亞、般恩和泰基特恰恰填補了後防線左中右三個位置，配合隊長拿修斯和門將杜巴夫卡，下半季減少失球，意味著搶分機會大增。

白禮頓中堅般恩加盟紐卡素，並非坊間一致認為是因為對方重金招聘。原來紐卡素是其家鄉，而紐卡素正是小時候夢想效力球隊，白禮頓領隊模達坦言，即使己隊沒有打算賣走般恩，但得知是紐卡素出手，也順理成章放走他，雙方可說是有情有義。（圖片由作者提供）

紐卡素花了8500萬鎊，對沙特財團說，是個零頭，如果今屆不能保住英超席位，這個天價收購就分分鐘變成笑話。

另一支同樣積極的是愛華頓，除了從熱刺羅致失意兵阿里，還在曼聯借入雲迪比和從維拉借來艾加斯。當然，最關鍵是請來林柏特擔任領隊，而他上任後首要要求，就是要簽下阿里，似乎這位新領隊希望帶領這位和自己踢法非常相似的全能中場，重返巔峰。

阿里和雲迪比都是在原球會鬱鬱不得志，林柏特講明大踢進攻足球，兩人就有機會翻身。不過，林柏特在車路士的問題，是和球員溝通，而且非常固執；若他能從被車路士辭退中反思不足，愛華頓在沒有爭標壓力下，有機會成為他新舞台。（圖片由作者提供）

林柏特在上任的記者會上，強調要踢控球在球，爭取進攻，大量創造射門，因此簽來3個進攻球員，可說是非常適合。以愛華頓班底，要護級沒有問題，但過程難免有驚濤駭浪。

至於諾域治、般尼和屈福特都有新球員加盟。般尼有前鋒加盟，又少踢幾場比賽，分分鐘有機會幾輪過後，降班區就大洗牌；屈福特班底雖弱，但新領隊鶴臣擅長護級，不容小覷。紐卡素雖然買入多人，但牌面雖不超班，但算是對症下藥，逃出降班機會不低，未必會坐以待斃。諾域治雖有16分，但比其他護級球隊多踢2至4場，十分危險。

雖說愛華頓和列斯聯只比降班區多4至5分，但兩隊領隊也屬強手，應該不怕；反而紐卡素、諾域治、般尼和屈福特，四隊可說降班膽，只得一隊可以逃出生天；下半季賽事更令人期待。

護級球隊花錢買人，前列球隊也不遑多讓；其中利物浦買入波圖翼鋒戴亞斯，下半季多了變數。季中花3750萬鎊購入戴亞斯，不似利物浦一貫的作風，說是為下半季努力，倒不如說是未雨綢繆，為沙拿、文尼和費明奴離隊鋪路。

此三大前鋒主力都在2023年約滿，今屆迪亞高祖達進步神速，有取代費明奴的勢頭，但始終未有沙拿和文尼的級數，買入戴亞斯也是權宜之計。

利物浦的管理思維與曼聯、阿仙奴類似，一到30歲前就要賣走。現實是，這些經驗豐富球員，可能效率會下降，但關鍵時候處理，是年輕球員學不來的，這就是為何曼聯和阿仙奴近年浮浮沉沉的原因之一。利物浦現時做法跟十多年前阿仙奴相似，若堅持下去，就在聯賽有爭逐本事，卻無再捧盃機會了。

沙拿索要50萬鎊周薪，利物浦管理層怕滿足其要求之後，文尼等人會有同樣要求；但只要計一計數，50萬鎊一星期，一年下來不過2400萬鎊，如今花了近4000萬買一個年輕球員，也足夠要沙拿續約近1年半了，何必要捨近求遠，還要付新球員10萬8萬周薪，亦不肯定他適不適應英超。（圖片由作者提供）

熱刺領隊干地最後關頭，用人情牌搭夠從祖雲達斯借入兩個高質球員。比坦古亞和古路錫斯基都是中場多面手，適合干地攻守轉換快的要求，有望改善熱刺中場創造力不足問題，有力衝擊前四。

熱刺同時送走尼當比利和盧斯素，損失不大，畢竟他們在干地治下鮮有出場機會。反而沒有在買入一個有質素的中堅，則令人失望，因為干地喜歡踢352，中堅就是後場的發動機，熱刺陣中明顯沒有一個具級數中堅可充此任。

至於阿仙奴免費送走奧巴美揚，人財兩失，唯一好處可能是阿迪達能夠更牢固控制更衣室，但要重返前四就難度更大。

曼城則簽入河床前鋒艾華利斯，不過卻仍留效河床半年，簽人真的是為了將來。此子年輕兼有天賦，加上曼城已經聘任阿古路擔任大使，有阿根廷同鄉照顧下，艾華利斯能否蛻變成為曼城新殺手，還看下季。

維拉在冬窗操作得宜，中場古天奴、後衛迪尼治、張伯斯，加上門將奧臣，都是非常實用的球員。謝拉特有勇有謀，而且有自己一套踢法，下半季仍有驚喜。（圖片由作者提供）

今個冬窗過後，英超的競爭越見激烈，下半季將會見證到底是像紐卡素般有錢就能留底，還是如屈福特般有個護級專家鶴臣更厲害。

新的一年，英超更多驚喜。