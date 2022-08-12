上周曼聯亂排陣，失分咎由自取；周日熱刺無得輸，車仔穩守搶分

上周英超開鑼，原本多場都是強弱對碰，以為強隊可以齊齊贏波，殊不知曼聯領隊排怪陣，痛失三分。雖是第一場賽事，但主場落敗，坦夏能否證明自己能量，還看這個星期表現。

白禮頓賣走不少主力，按牌面來看，曼聯上場即使不勝，也有力不失。但坦夏竟然用上無鋒陣，以艾歷臣作為中鋒在前線作為支點，希望運用兩翼衝擊白禮頓禁區，可惜的是這個如意算盤打不響。





坦夏盤算是雙翼齊飛，結果華舒福未夠fit，幾個機會連中框也做不到；辛祖簡直係踢得差，當換了領隊都未有表現，就證明他質素未夠班。

雖然賽前傳出馬斯亞受傷，所以熱身賽以馬斯亞、華舒福和辛祖踢三叉戟的盤算落空；但也實在沒有道理用艾歷臣踢中鋒，尤其英超強度如此高，缺乏一個前線支點，導致曼聯上半場毫無威脅可言。

更何況艾歷臣最強控制節奏，分波派牌，作致命傳送，把他擺在中鋒位，根本他一定踢不到。除了亂排無鋒陣，坦夏戰術還有幾個漏洞，包括用麥佳亞和馬天尼斯踢高位逼搶防守，一個慢一個柔，高位逼搶形同虛設。





麥佳亞開場前在球員通道忘記曼聯傳統要在右邊出場，結果在迪基亞提醒下才立刻糾正，結果惹來球迷痛罵；這看似小事，但球隊傳統都搞錯了，如何領導球員爭勝呢？

還有一點，雙防中用上費特和麥湯文尼，前者踢法粗枝大葉，後者組織能力有限，即使有波在腳，都推進不到，白白浪費高控球率。曼聯不是弱隊，根本不必要踢雙防中，怕輸才是近幾年每個曼聯領隊的心魔。

紅魔進攻獲得改善，也是在C朗上場，找到前場支點，然後艾歷臣撤到6號位，踢回中場後，整體組織才有改善，也印證坦夏以無鋒的4231踢開局是個錯誤的決定，從一開始就注定失分。

坦夏能否對症下藥？如果他真的是有料，本週聯賽應有所改善，如何用C朗也是他需要解決的課題；還有麥佳亞還是否適合踢正選，甚至擔任隊長，也是他不可迴避問題。





據外媒報導爆料，原來去年擔任過渡領隊蘭歷克，並不是離棄曼聯，而是他聘用坦夏之後，和後者對建隊理念有很大分歧。蘭歷克認為曼聯要換10個球員才有本錢踢緊迫踢法，但坦夏卻認為現時隊中球員仍有提升空間，所以決意留低現在班底。誰對誰錯，如今言之尚早，但10場過後，就可判斷誰更有眼光。

除了曼聯，利物浦也失分而回，但利物浦的失分是意料之外，尤其下半場一度圍攻之下，幾次都幾乎破門得手，未能全取三分只是欠運。

但紐尼斯和沙拿在首場都取得入波，兩人在上場也頗為合拍，今季的攻力絕對有保證。





利物浦的隱憂是艾簡達拿在首場已經受傷。作為中場組織樞紐，未來6周都不能上場，高普手上可以選擇的替補並不多，鍾斯、基達和米拿都不是傳送高手，利物浦進攻板斧少了，未來數週不無失分可能。

本週焦點

聯賽第二週就來一場強強對碰，倫敦打吡，車路士主場迎戰熱刺，兩者都會踢高一班波。

要講狀態，熱刺一定佔優，上場落後一球之下，球隊依然不慌不忙，控制局面之後，幾乎是一面倒進攻，最終攻入4球已經是欠運，運氣好的話，其實大勝5、6球也大有機會。

車路士防守力強，又擁有佐真奴和簡迪的中場，加上一條經驗豐富防線，今場如果不犯錯，熱刺要破門還是有難度。加上史丹福橋球場比較窄，熱刺要踢快速高波反擊有一定難度。

今場熱刺應不輸，有運的話應該贏波；但車路士有主場，防守強，不會輕易落敗，得1分是最基本要求。





上場孫興慜和哈利簡尼均無波入，原因是兩人都太想入波，略為獨食；今場李察利臣復出，干地如何分配三人的職責將成關鍵。

曼聯作客賓福特，賓福特上一輪落後李斯特城兩球都能追上逼和，韌力十足，今場曼聯估計也會吃盡苦頭；且看坦夏有何改變，不過相信曼聯至少有分落袋。

另一場曼城對般尼茅夫頗有睇頭，後者上輪擊敗維拉贏得清脆，但畢竟質素有限，除非一心死守再加點運氣，否則要搶分絕不容易；曼城仍是勝在有質素，應該全取三分。





夏蘭特首場梅開二度，打破球迷對其質疑；但比賽中可見，他與隊友的默契還有待提高，尤其走位，相信季中之後將會更無懈可擊。