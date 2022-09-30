干地贏經驗，熱刺可破槍手；坦格欠靈活，紅魔難擋曼城

英超戰火重燃，兩場打吡成為焦點。阿仙奴季初高開，阿迪達功不可沒，但本周面對老練的干地只怕難有勝算。曼聯經歷季初失利後反彈，擊敗過利物浦和阿仙奴，坦格變陣奏效，但遇上更多板斧的哥迪奧拿，相信不易全身而退。

領隊個性影響球隊表現，這兩場打吡，同樣是領隊的性格大比拼。

阿迪達個性沉實，雖然在哥迪奧拿身邊學習數年，但卻沒有哥帥的靈活和變化。

阿仙奴最近5次面對熱刺只有2勝3負，上季面對干地入主後的熱刺，更是慘敗0：3，可見阿迪達未夠火候。（圖片由作者提供）

阿仙奴今季有進步，一方面得益於阿迪達推動年輕化，讓青年球員累積經驗，越踢越好；同一時間，季初賽程輕鬆，對手比較弱，也讓槍手踢出成績。

但阿迪達場上調動多數是位換位，因此在面對強隊的時候，往往未能因應戰況而大膽變陣。

相反，干地經驗老道，知道如何調節球隊的狀態，甚至刺激球員的心態。

一個明顯的例子，就是將孫興慜安排做後備。其一是減輕他壓力，他去年奪得英超神射手，雖然是和利物浦沙拿並列，但始終是亞洲第一人，季初表現未如理想，令孫興慜的表現被無限放大；其二，也讓隊中其他球員知道，沒有人是必然正選，只要肯拼就可以出場。

孫興慜在國際賽為南韓2度建功後，加上聯賽，已經連續3場比賽有波入。季初無波入，不是他退步，而是奪得神射手之後的心理壓力，當擺脫心魔，孫興慜今場可望繼續入波。（圖片由作者提供）

干地這一招成功奏效，孫興慜上場後備登場就連入3球，重拾信心；其他球員同樣博表現，希望爭取上陣時間，這才有了上場6:2大勝李斯特城。

論經驗和戰術造詣，干地更勝一籌；而阿迪達推動兩年半的逼搶和傳控今季見到成果，不過論臨場指揮，他還是不及干地。兩隊士氣相當，但質素仍是熱刺略高，今場作客起碼有分，阿仙奴估計最好也只是和波了。

那邊廂的曼市打吡，對坦格來說又是一場大考。

先是在高普身上搶到3分，之後再擊敗阿迪達，面對Big 6，坦格的表現不算失禮。這也歸功於他當機立斷，勇於換人變陣。

麥佳亞在曼聯失去正選，但在英格蘭幾乎依然場場踢足。其實修夫基既然知道他有問題，何必為他死撐？更白白浪費練兵機會，可見修夫基難成大器。（圖片由作者提供）

不過，擊敗利物浦，全因當時後者陷入低潮；而力克阿仙奴，則是因為後者輸經驗。因此不能說遇上過真正考驗。

雖然曼聯的踢法和表現有所改善，但論人腳和經驗，仍不及曼城。

坦格希望將高位逼搶戰術引入曼聯，但曼聯球員本來就不是踢這一套方程式，認真執行還需要一段長時間。坦格邏輯和思維是對，但他是否可以堅持一直棄用C朗和麥佳亞？華舒福有是否可以維持場場有波入？安東尼是否只是曇花一現？

C朗在歐國聯扔掉隊長臂章，惹來各方怒罵。作為一隊之長，即使輸波都好應該起一個表率作用，你扔自己波鞋波衫都可以，但作為隊長，扔臂章就等於侮辱大家對你的信任。（圖片由作者提供）

反觀哥迪奧拿，今屆來了夏蘭特，他又再換了一套踢法：當夏蘭特不是被mark住，他就多用傳中，甚至高波，例如上場歐聯面對多蒙特的入波，以往是不會出現在曼城身上的；如果當夏蘭特被嚴密看管，哥帥就會用夏蘭特作為掩護，讓中場或者翼鋒後上衝擊禁區。

曼城的變化往往是朝著一個意想不到的方向去，整場比賽可以不斷自我修正，這是哥迪奧拿的臨場應變高超的地方，也凸顯了坦格在場上弱點。

如果不是受傷或者錯判，曼城今場不會失分；除非無運，久攻不下，又或者曼聯有神來之筆，否則紅魔最多只可搶到1分。

比賽勝負考經驗、考實力，但更依賴領隊的調動；阿迪達經驗和感染力都不及干地，相信還是要交學費；坦格有想法夠決斷，但不如哥迪奧拿靈活多變，交手估計仍要吃苦頭。

樸達上任仍未開齋，今周對水晶宮是大好機會。雖然韋拉提升了水晶宮的精神面貌，但球員質素始終不及車路士，加上奧巴美楊加盟，多了入波的板斧，樸達今場有望獲得執教首勝。（圖片由作者提供）