年輕氣勢勁，阿仙奴有分；防線漏洞多，利物浦不穩

半場0：4，全場3：6，曼聯大敗，讓紅魔球迷夢醒球場。曼城技術性擊倒曼聯，比數上不完全反映實力的差距，兩者優劣，既是球員質素，亦是心理狀態、戰術質素，甚至買人策略的高下分野。

一眾曼聯名宿賽後齊齊炮轟球員表現，堅尼指紅魔踢得沒有侵略性、也不懂對曼城施壓；加利尼維爾認為球員太緊張，根本沒有處理好比賽；而里奧費迪南講得最實際，曼城與曼聯的差距比想像中的大很多。

夏蘭特今季踢14場入19球，效率驚人。有傳他的合約有個皇馬的「買斷條款」，但哥迪奧拿已經否認；其實按照現時的表現，夏蘭特長留曼城，有望成為另一個球隊傳奇，何必屈膝其他球隊？（圖片由作者提供）

雖然，最終比分看似不是太差，起碼入了3球，但現實是曼城下半場幾乎是練兵，曼聯最後入的兩球，幾乎是曼城半賣半送的。

球員質素，兩隊並非相差很大，差距大是兩者的心理質素。

40分鐘不夠，就已經輸3球，但曼聯的球員完全已經沒有追趕或者反擊的決心，人心渙散，踢起來毫無神氣，怎會不敗？

今季曼城同樣也曾落後兩次，都是兩球，一次是對紐卡素，結果追平；另一次對水晶宮，結果反勝4:2。上季最後一場，曼城一度落後維拉兩球，但最終反勝3球，成功保住冠軍；同樣是落後，曼城球員有決心有意志繼續反擊，但紅魔的球員卻處於放棄狀態，怎有能力追上來？

安東尼雖然為曼聯打破僵局，但賽後被批評漠視戰術要求，要回防右路，阻止曼城進攻，相同情況在辛祖身上同樣出現，因此曼城才得以在左右兩邊如入無人之境。（圖片由作者提供）

在哥迪奧拿執教下，曼城首季同樣顆粒無收；如今坦格遇上相同問題，如果需要灌注戰術理念，就不能急就章，長時間累積經驗。

坦格在開季首兩場同樣失手，但其後連續擊敗利物浦和阿仙奴，並非全然靠運，戰術調動令曼聯止跌回升。

不過，現時曼聯球員，踢順境波還可以，但不擅長踢逆境波，因為坦格一套戰術講求逼搶、反擊，當面對傳控出色的曼城，半桶水的曼聯球員如何能成功逼搶？更莫說持球進攻。

7000萬鎊、5年長約簽入卡斯米路，居然不是正選出戰曼城？而且用艾歷臣踢防中，兼且負責盯防夏蘭特，這個安排實在是錯得離譜。而且卡斯米路已經30歲，簽5年變相是讓他在曼聯養老。這簽人策略肯定有問題。（圖片由作者提供）

今季的曼聯前中後三線都有補強，但買來的人是否物有所值？30歲的卡斯米路是否值7000萬鎊？而且還要簽5年合約？連續兩場有波入的安東尼真的值得1億？身高不足的馬天尼斯真的適合在英超踢中堅？

當了多年水魚的曼聯，在轉會市場屢屢成為高買低賣的球隊，而且買回來球員經常都是雷聲大雨點少。

對比曼城，6000萬買來夏蘭特，幾乎完美融合；自家青訓產品科頓，已經獨當一面。曼聯在整體球員發展上，完全落後曼城數年時間。

從內到外，曼聯都已經失去豪門和強隊的氣勢，坦格是不是撥亂反正的正確選擇？季尾成績自有分曉。

曼聯在昨晚的歐霸盃強陣出擊，但都先落後一球，幸好下半場換入的華舒福和馬斯亞合共攻入3球才能反勝。但防線隱憂未見解決，對弱旅都失兩球，談何爭冠？（圖片由作者提供）

本週焦點

阿仙奴主場迎戰利物浦，槍手氣勢好，而且昨晚派出副選踢歐霸，加上今季表現穩定，有望繼擊敗熱刺後，再從利物浦身上搶分成功。

利物浦在周中的歐聯，改踢442之後，重拾勝利；但今季利物浦最大的問題不在進攻，而是防守跌watt，遇上阿仙奴今季善於搶攻，今場恐怕又會失波。

今季雲迪克和阿諾都成為利物浦防守漏洞。前者有可能是第一次代表荷蘭踢國際大賽，似乎為世界盃留力，怕在聯賽受傷而顯得患得患失；後者被修夫基點名只是英格蘭國家隊右閘第三選擇，因此希望博表現，卻又用錯地方。（圖片由作者提供）

槍手今季展現無畏無懼精神，年輕球員初生之犢，場場博盡，即使利物浦再強，也未必能擋住阿仙奴的進攻。要贏波，大前提是不要失波，如果防守做好，槍手有望全取3分，如果稍欠運氣，也應該能和波而回。

另一場曼聯作客愛華頓，體力上因為周中踢了歐霸，略會輸輸蝕，加上作客葛迪遜，未必能全身而退。

愛華頓雖然暫時排在第11，但2勝4和，只是輸過2場，反映她雖然攻力不足，但防守勝強，而且近5場不敗，主場加上球員年輕，足夠與曼聯周旋。

雖然周中輪換，但對於曼聯要執行坦格的踢法而言，還是有難度，今場要贏不易，和波是合理賽果。

李斯特城終於贏波，擺脫榜尾位置。中場麥迪臣兩射一傳成為功臣，更豪言要繼續踢好波爭取入選國家隊。英格蘭在相同位置的球員何其多，但如果麥迪臣能保持狀態，不但幫李斯特城翻身，要踢世界盃也不無可能。（圖片由作者提供）