巴塞慳錢，歐聯分組賽出局；曼聯回勇，主場輕取韋斯咸

利雲度夫斯基為了加盟巴塞，不惜與拜仁反面，為的就是他口中所講：在這裏更接近金球獎；三個月過後，利雲距離金球獎卻越來越遠，巴塞也難逃再次跌落歐霸盃的結局。

到底是球員揀錯隊，還是球隊買錯人？抑或是豪門的沒落已經難以逆轉？

今屆的歐聯賽事，可謂讓不少球迷的跌破眼鏡。布魯日和波圖踢走馬體會和利華古遜；賓菲加力壓祖雲達斯；拜仁雙殺巴塞，連拿坡里都可以佔據榜首，二、三線球隊殺敗一、二，反映傳統強隊失去優勢。

巴塞買來球員，例如利雲度夫斯基年紀已大，在西甲還可發揮餘熱；基斯甸臣和基斯爾等不是頂級，這隊巴塞根本未夠班爭歐聯冠軍。（圖片由作者提供）

巴塞本來已經陷入財困，但透過一系列財技，不但簽入利雲度夫斯基，更買來基斯爾、基斯甸臣、阿朗素等人，看似再度拼湊出一個強大的陣容，但實際上卻是外強中乾。

除了巴塞，祖雲達斯過份倚靠老將，結果青黃不接；馬體會過份執著以守為攻踢法，空有一班優質進攻球員，卻無用武之地。

原來當初巴塞外借基沙文有個條款，只要馬體會派他上陣，而平均時間超過30分鐘，就要在季尾以4000萬將其買斷。馬體會竟然在每場比賽踢到60分鐘時才把他換入，避開限制，以省回支出，搞到成績不好，結果人人都是輸家。最終巴塞願意以半價放人，而馬體會也落實回購。（圖片由作者提供）

一子錯滿盤皆輸，利雲度夫斯基千算萬算以為到了巴塞可以一圓金球獎美夢，殊不知分組賽已經出局；祖雲達斯以為重新找來艾歷尼執教可以振興球隊，卻不知道球隊的陣容已經過時。

這些球隊雖非沒落，但卻不復當年勇，說白了因為錢作怪。

巴塞為了省錢放棄美斯，卻眼睜睜看著美斯今季在聖日耳門繼續大殺四方；祖雲達斯不但越踢越差，更被揭發帳目造假，是否會再次被罰不得而知，但今季恐難翻身。

沙維在巴塞被淘汰後表示無論在哪裏都繼續爭冠。他去年還可以歸咎沒新血，今年加盟球員不少，但巴塞踢起來仍然毫無風格，他才真是難辭其咎。（圖片由作者提供）

自以為底蘊深厚一直是歐洲豪門的弊病，管理不善、只花不賺，讓這些豪門跌入一個積習難返的怪圈。

巴塞和馬體會等降級踢歐霸盃，加上阿仙奴、曼聯、羅馬和阿積士等，對球迷而言確是精彩。但這個超級歐霸盃也反映了一個現實，歐洲足壇競爭激烈，如果不思進取，被淘汰也不過是遲早的事。

本週焦點

車路士作客白禮頓，領隊樸達入主車路士後首次重返舊東家，相信一定火花四起。

白禮頓上週不敵曼城，但比賽過程絕不失禮，只是略欠運氣，加上自己把握不到所以輸波，但整體表現仍充滿威脅，今場面對車路士未必落於下風。

車路士攻力不算銳利，但勝在防守穩健，今場立於不敗，要贏波就看臨場發揮了。

英媒表示車路士班主有意冬窗收購C朗，而早在夏天就討論過此安排，但因為前領隊杜曹極力反對才作罷，也有傳這是杜曹被炒的一大原因。（圖片由作者提供）

曼聯主場對韋斯咸，紅魔質素較高，加上主場之利，看高一線。

韋斯咸今季開局不順，一度跌到降班區域，但最近連贏4場，排名已經重返第10，證明莫耶斯帶領中型班仍是有一定能量。

但曼聯近期氣勢強勁，近7場5勝2和，包括昨晚歐霸盃輕取對手，證明球員開始適應新戰術體系，3分是基本目標。

C朗昨晚回歸正選，但去到80分鐘過後才取得入球，而且該球只是屬於錦上添花，證明C朗已經不是那個單天補至尊的王牌球員了。（圖片由作者提供）

維拉辭退謝拉特，球隊立刻兩連勝，而且贏得清脆利落，證明是謝拉特問題，導致球員不願為他賣力；如今請到善於執教中型班的艾馬利，如果適應良好，可望有一番作為。（圖片由作者提供）