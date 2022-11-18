世界盃冠軍，巴阿法葡穩膽

世界盃星期天開鑼，要數熱門，南美雙雄陣容整齊，8強必過；法國攻守平均，4強在望；葡萄牙老中青齊備，穩打穩紮也可順利過關。至於西班牙、荷蘭和德國，正值換血，只能攪局，成大事要靠點運氣。

今屆世界盃改革頗多，包括第一次在冬季進行，而且又在中東地區，加上換人名額增至5個，連同多了3人的26人名單，都是變數。

冬天比賽，球員並非沒有經驗，此刻正是聯賽白熱化之時，球員個個都上力，反而踢起來更精彩，今屆相信隊隊都夠fit。





下周多場上演多場精彩首輪比賽，英格蘭理應輕取伊朗、法國可望大破澳洲、德國對日本並非穩勝、烏拉圭對韓國勢均力敵、巴西則可小勝塞爾維亞。（圖片由作者提供）

在中東地區作賽，並非人人適應。據資料顯示，現時卡塔爾各球場周邊的日間溫度仍高達34-35度，晚上氣溫會略降，將會維持在24-28度之間，雖說球場有冷氣，但始終是中東地區，相信對習慣炎熱比賽的南美球隊和非洲兵團有利。

以球員質素和整體性，今屆巴西和阿根廷是大熱門。巴西有尼馬坐鎮，加上中前場的年輕球員，包括槍手雙星捷西斯、馬天尼利，中場有大熟大勇的卡斯米路、法賓奴、甘馬雷斯。

即使以往被詬病的防線，都有經驗老到的施華和馬昆努斯，而且兩個世界級門將艾達臣和艾利臣比加把關，今季巴西殺入4強是起碼要求。

今次巴西點名，竟然有多達6個翼鋒；按照外圍賽的思路，4213將會是必然陣容，雙防中負責掃蕩，尼馬踢進攻中場，3個快翼將會在前鋒線輪流走位攻堅。（圖片由作者提供）

至於阿根廷，有美斯在陣就是出線保證。自從去年美洲盃奪冠，打破沒有大賽冠軍的魔咒後，這隊阿根廷開始重拾信心，8強是最低要求，有運氣的話，4強甚至決賽不無可能。

中場有多個實而不華球員，包括迪保羅、柏利迪斯，還有白禮頓小將麥阿里士打；後防有曼聯的馬天尼斯、熱刺的羅美路等，都是年輕當打。

唯一擔心是前鋒線和門將。沒有了老拍檔阿古路，迪巴拿又剛剛傷癒，拿達路馬天尼斯國際賽一直沒有表現，如果單靠美斯入波，恐怕難再單天補至尊；至於三個門將質素都平平，不是一級之選，只希望後防盡量少犯錯。





曼城小將艾華利斯今季表現不錯，而且踢得頗有sense，經過幾個月調教，如果能成為阿古路翻版，有望分擔美斯的進攻重任。（圖片由作者提供）

衛冕法國，中場失去了受傷的普巴和簡迪，加上馬度迪退出國家隊，掃蕩能力大減；今次中場，竟然全是首次出戰世界盃，這是法國今屆最大的風險。

但前鋒線人才鼎盛，麥巴比一個足以扭轉乾坤，加上金球獎得主賓施馬狀態依然出色，基奧特和基沙文擔任後備殺手，入波相信不難；門將洛里斯有點神經刀，不過防線的球員都是中生代當打，仍屬穩健。

法國所在D組，有趣在於丹麥和澳洲，都是2018年同組，分別只是當年的秘魯換成今日的突尼西亞，法國和丹麥實力超班，出線沒有問題。至於殺入8強甚至4強，就看遇到什麼對手。





按走線預測，D組法國在16強會對上C組，除非法國自己或阿根廷失準，否則不會在16強相遇；但就有機會在8強遇上B組首名，即有機會是英格蘭，或者如果荷蘭失準獲得A組次名，也有機會在8強與法國相遇。（圖片由作者提供）

至於葡萄牙，今季晉級之路雖然驚險，要踢到附加賽才殺入世界盃，但整體實力仍在，小組賽出線機會大，要闖入8強，就看C朗還能貢獻多少。

今屆葡萄牙大名單，不乏小將，賓菲加的干卡路、聖日耳門的文迪斯、域天拿等等，打破葡萄牙開始老化的現象。





C朗在世界盃開始前，突然接受訪問，大數曼聯的不是，結果連球迷都幫理不幫親，紛紛駁斥他是反骨仔。在曼聯他已經不能留下去，但在葡萄牙，他不但是精神領袖，而且是國家隊英雄老大哥，其他小將一定對他畢恭畢敬；他實際貢獻或者不多，但有他在，絕不能小看葡萄牙。（圖片由作者提供）

和阿根廷一樣，葡萄牙缺乏一個頂級門將，後防則還是靠比比，加上曼城的魯賓戴亞斯，級數未算超班。中場則技術型球員較多，般奴、貝拿度、狼隊的尼維斯和紐尼斯都是傳控頂級，不過就欠一個強力防中。鋒線依靠C朗，功力比較單薄，要重複上屆歐國盃捧盃，靠團隊防守突圍。

還有年輕化的西班牙和德國；前者幾乎用上25歲以下的小將擔正，經驗欠奉但活力搭救，如果能在死亡之組突圍，分分鐘有驚喜；後者有多個年輕前鋒入選，可望化解近年功力不足的困局，但要突破16強，還需要運氣。





德國世界排名已經跌到11，但自2000年後，4次世界盃三次殺入三甲，今季換血平均，也不能小看；西班牙在安歷基帶領下，去年歐國盃殺入4強，有回勇跡象，只要小組出線，如果走線順利，並非沒機會入8強。（圖片由作者提供）

至於荷蘭和英格蘭，前者缺席多年國際賽，欠經驗，小組出線是基本，但如果遇上法國或阿根廷，就注定無運行；英格蘭上屆殺入4強是有運氣，今屆攻力繼續疲弱，空有哈利卡尼，無人派牌，估計難以複製上屆奇蹟。





修夫基沒有帶賓福特的艾雲東尼去卡塔爾，單靠同類型的前鋒，等於欠了一個plan B；如果到時要打焦土戰，靠高空波攻勢，英格蘭就沒有了一個擅頂的中鋒。（圖片由作者提供）