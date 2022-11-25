世界盃2022｜欠運失分 阿根廷變陣求勝 嘲諷日本 德國先負出線危

今屆世界盃爆冷賽果不少，到底是中東的主場效應，抑或是風水輪流轉，到亞洲球隊崛起？當領隊部署和換人奏效，加上運氣和意外的交集，造就小組賽第一輪強隊下馬、弱旅搶分。除了人人皆知的地理因素，第一輪小組賽的賽果都被4個因素左右，令爆出的冷門讓人錯愕。



巴西和法國不負眾望，首場贏得清脆，但尼馬疑似受傷，影響巴西後續部署；法國的年輕中場線則還未遇到考驗，還要觀察。

首個關鍵，領隊的調度。



德國爆冷敗給日本，一來是德國不爭氣，球員看不起對手，但日本領隊森保一下半場一口氣接連換人，增強進攻，主力強襲德國的邊路，果真起到效果，連入兩球反勝。

相反，德國領隊費歷克領先之下在下半場增強防守，反而不再壓制日本隊在自己的半場，結果放生日本隊踢進攻，咎由自取。

但心態不純，卻是致命。德國上半場領先日本時，中堅魯迪加防守日本淺野拓磨鬥跑一幕，竟然以浮誇式動作，帶有歧視日本人矮小，反映德國球員輕敵。賽後前德國名將夏文也指魯迪加不對。

即使下半場日本反超前一球，淺野拓磨衝入禁區時，德國中堅蘇達洛碧克竟然不全力迫搶，而令對手有機會於窄角度起腳。傲慢德國隊，遇上死纏爛打日本，吃了一記悶棍。

德國所失的第二球，除了紐亞在封位失誤，其實幾個後衛都有責任，包括蘇尼走漏對手、蘇達洛碧克沒有盡快落腳攔截，令日本攻入反勝入球。

運氣也是首輪另一個決定性因素。

阿根廷上半場連續三個入球被判越位，的確是略欠運氣；當然，沙特阿拉伯的確踢得不錯，越位戰術踢得出神入化，讓阿根廷誤以為對手只守不攻，結果下半場被連入兩球。

那邊廂比利時，全場表現不及加拿大，後者全場21次攻門，遠超比利時的9次，但都無功而還；加上球證一次誤判越位，一次漏判12碼，完全是欠運，讓加拿大失去取勝的機會。

運氣好壞左右勝負。昨晚烏拉圭面對韓國，上下半場兩次中門框，如果運氣稍好，早已贏波；有趣的是，烏拉圭過去3屆6次中門框，有4次是鬥韓國，認真冤家。

勝負之間，有的也是因為意外。

伊朗正選門將比朗芬開賽5分鐘就受傷，這位門將在外圍賽12次為伊朗保持不失，後備門將準備不足下，被英格蘭予取予攜，攻入6球。

這個意料之外的受傷，也讓英格蘭沾到了好運氣。但對方主力受傷，英格蘭自己都竟然失兩球，若說英格蘭是熱門，恐怕先要檢討防線。怪不得領隊修夫基賽後批評球員不夠集中。

說到意料之外，還有法國。缺乏有經驗中場，加上賓施馬訓練受傷退賽，滿以為法國會雷聲大雨點小。結果首場面對實力並不算弱的澳洲仍大勝一場，的確有點出人意表。





賓施馬上屆贏盡西甲冠軍、歐聯冠軍，又奪得金球獎，原本以為要在今屆世界盃繼續高歌猛進，但一個意外受傷讓他要缺席幾乎整個世界盃。可能正是天註定，不能讓你鋒芒盡露。

最後一點，是體能。這關乎到地理因素、氣候因素，還有心理因素。

荷蘭面對塞內加爾，前者明顯高兩班波，後者甚至缺少文尼，但荷蘭竟然毫無板斧，更受制於塞內加爾的體力化踢法；荷蘭在完場前10分鐘入球致勝，贏得非常驚險。

另一場克羅地亞對摩洛哥，克羅地亞幾乎只能集中防守，真正到肉的進攻寥寥無幾，同樣是受到當地天氣炎熱的影響。

球迷可以留意，連續3場在本港時間6點開波的比賽，沙特阿拉伯贏波、摩洛哥成功搶分、喀麥隆上半場幾乎擊倒瑞士。

這幾隊都是位處中東或中北非的球隊，對當地炎熱的天氣比較適應，加上本港時間6點，正好是當地下午1點，最熱的時候，對歐洲球隊來說如同惡夢。



中南美洲雖然同樣以熱見稱，但和當地的潮濕熱不同，中東的乾旱熱對於南美球員來說非常消耗體力，因此包括阿根廷、哥斯達黎加、墨西哥，甚至烏拉圭，在比賽中後段都出線體力不繼的現象。

4個因素，左右了首輪勝負；是否會繼續爆冷，言之尚早，是否有黑馬，現階段也太早下定論。

下周賽事有不少強強對碰，德國面對西班牙力求爭勝但未有又能力，如果不勝，基本上是出線無望；阿根廷對墨西哥則有望搶到首勝，其中迪馬利亞首場踢得不好，應該要變陣出擊。

另一邊的葡萄牙對烏拉圭是五五波，葡萄牙有3分在手，烏拉圭要攻則可能再次失分；至於日本對哥斯達黎加有望再下一城、英格蘭對美國未必贏得輕鬆、巴西對瑞士也會是場硬仗。