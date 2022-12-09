世界盃8強大戰（二）！賽前預測：阿根廷苦戰贏荷蘭，葡國強攻破摩洛哥

世界盃8強當中，另一場觸目大戰是阿根廷對荷蘭。一隊有無冕之王美斯，一隊則是足球史上無冕之王，今場估計是焦土戰， 阿根廷應該可以最終取勝。

之前提過，以往贏冠軍的球隊都充滿星味。比較今屆的阿根廷和荷蘭，完全不是同一層次。

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數據統計公司Nielsen預測，巴西仍是奪冠機率25%，是大熱門，阿根廷以20%排第二。冠軍戰的預測，巴西對上葡萄牙的機率11.9%最高，巴西對法國也有10.6%，其餘組合均不足10%。（圖片由作者提供）

阿根廷有美斯、迪巴拿、迪馬利亞、拿沙度馬天尼斯，都是球會獨當一面的球星；反觀荷蘭，除了雲迪克之外，不論迪比、法蘭基迪莊、雲迪比，甚至頻頻入波的加普，都不是球隊的中流砥柱。

球星在比賽中，可以扭轉局勢、起死回生。美斯有這股能量，但你不會期望雲迪克可以拯救荷蘭。

再看兩隊的排陣部署，今屆荷蘭正因為星味不足，所以以守代攻，改踢務實足球，先穩守後突擊。

荷蘭今屆防線的確不錯，雲迪克、添巴、迪維積、迪歷特、尼敦艾基等等，各擅勝場，可以應付不同對手；兩個翼衛鄧費里斯和白蘭特都是守優於攻，如果不是自己大意，很難失波。（圖片由作者提供）

荷蘭的3412陣式，在防守的時候，基本上是532的排陣，一般球隊即使推進過了半場，都難在荷蘭禁區前佔到甜頭。

但又正因為荷蘭著重防守，今屆非常依賴突擊，但荷蘭今屆中場串連能力不是很強，沒人派牌，大多入波都是依靠個人能力。

雲高爾今次是第三次帶隊衝擊世界盃冠軍，71歲了，肯定不冒險搶攻，相信還是先穩守後突擊為主。

反觀阿根廷，433陣式沿用多年，而且是去年奪得美洲國家盃骨幹踢法，因此默契不用懷疑；而且阿根廷的前鋒線幾個球員都可互相交叉走位，美斯、艾華利斯、高美斯、迪馬利亞等，都是能傳善射，今場正好是利矛遇上堅盾。

今場還有一個看點，就是迪馬利亞遇上雲高爾。當年雲高爾入主曼聯，就以破英國球會紀錄5970萬鎊從皇馬加盟曼聯。但後來迪馬利亞愈踢愈沉，雲高爾就撇清關係，暗指迪馬利亞表現太差；但後者則指雲高爾是自己遇到過的最差領地。（圖片由作者提供）

不過，阿根廷防線年紀偏大，奧達文迪和羅美路都不是頂級中堅，有隱憂。

荷蘭如果一心守波，阿根廷將會非常難踢；加上兩隊中場都不乏擅打爛仗之人，雙方在中場爭奪應該會相當激烈。阿根廷在質素和經驗都在荷蘭之上，今場苦戰難免，但應該可以在120分鐘內獲勝晉級。

至於另一邊廂的葡萄牙經歷大勝一場之後，摩洛哥更加有備而來，葡萄牙要輕取絕不可能，仍然是一場攻防戰。

僅僅100日前，摩洛哥才經歷臨時換帥、球隊分裂的危機。現時主帥列格古上任後說服多個球星，包括薛耶治歸隊，還引入高位逼搶和後場進攻戰術，上任至今8場，除了一個烏龍球，從未被對手攻入一球，面對葡萄牙可謂更大的挑戰。（圖片由作者提供）

今場的焦點，應該是葡萄牙會不會讓C朗重返正選位置。站在領隊思路，今場應該要讓C朗先踢，既作為對隊長尊重，亦因對手不是太強，可以一試。如果久攻不下，也可以順理成章換上干卡路拉莫斯，實行Plan B。

摩洛哥能夠擊敗西班牙和比利時，一來是摩洛哥防守出色，二來是後兩者都沒有一個一錘定音前鋒。其實上場對比利時，盧卡古有3次必有機會，只是他狀態不足，反應慢了一點，否則摩洛哥能否晉級也是疑問。

葡萄牙今屆老中青配合出色，上場連比比都入波，士氣正佳，今場可以順利再贏一場，打入四強。

葡萄牙對瑞士，全場14次射門，9次中框入6球，入球轉化率達42.8%，遠高於C朗正選上陣的3場分組賽的27%、13%和8%，證明沒有C朗在陣，球隊進攻更流暢。（圖片由作者提供）