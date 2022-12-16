世界盃2022決賽｜美斯麥巴比球王戰 阿根廷要贏靠運氣

一如世界盃開始前預期，強者恆強，法國在決賽遇上阿根廷，上演上屆16強翻版；是法國順利衛冕，抑或阿根廷成功復仇？撇除領隊部署、排陣戰術和球員質素，運氣將是左右大局關鍵。

法國入決賽，過程並非一面倒，摩洛哥有還擊之力；只是法國實在太強，運氣也選擇了衛冕冠軍。

決賽不但決定冠軍誰屬，更可能產生今屆神射手，美斯和麥巴比同得5球，但美斯助攻多一個；而且不能忽視基奧特，這些大賽，他往往成為關鍵殺手。

冠軍戰，運氣會否仍在法國一邊？

論領隊經驗，當然是迪甘斯優勝，有冠軍經驗，而且臨場應變更勝4年前，今屆有備而來，決賽預計他仍是以不變應萬變。

阿根廷史卡朗尼，執教經驗不多，但去年帶領球隊贏得美洲杯冠軍，全隊上下不論老幼都對他心悅誠服，加上4強對克羅地亞出奇招制勝，今場且看他有何板斧。

領隊對碰半斤八両，戰術排陣又孰優孰劣？

法國晉級過程中幾乎沒有遭到考驗，輕取波蘭、技術性擊倒英格蘭、強攻摩洛哥獲勝，無論進攻和防守都沒有遇到挑戰。

法國今場預計仍會踢回自己風格，採取主動，搶攻是基本，如果先入波領先，可以穩住陣腳打反擊，保持勝果。

對法國不利因素，只有傷病，現時包括中堅烏柏美加奴、拉比奧特、京士利高文等幾個重要球員都受傷或確診新冠，對變陣換人有影響，但從上場對摩洛哥看，情況並沒有太嚴峻。

相反，阿根廷在首場意外落敗，但並非壞事，球隊看清弱點，步步為營。

今場會阿根廷否與對陣克羅地亞一樣，以守代攻放棄控球？對住法國顯然未必能奏效，而且被法國圍攻，久守必有一失；如果對攻，以奧達文迪為首的防線又顯然容易被法國突破，確實兩難。

至於球員質素，兩代天才球員大比拼已經足夠吸引。但可以預計的是，法國防線既有經驗也有活力，美斯將會踢得很艱辛，不能再予取予攜；麥巴比年輕爆發力強，阿根廷後衛未必能單獨守住他，更可況還有基奧特和基沙文。

賓施馬在世界盃開始前受傷，但其實他仍在大名單當中，今場有望趕及復出；不論贏輸，如果賓施馬能夠踢，迪甘斯都應該不會讓他正選出場，若有任何閃失，難辭其咎。除非比賽膠著，又或者敗象已呈，才派他上陣，期望改變。

整體而言，從理論上看，法國應該是看高一線，更有力衛冕；但從情感上看，球迷當然更想美斯捧一次世界盃。阿根廷能否復仇，看來要靠點運氣；法國如果不走運，久攻不下而被阿根廷偷雞擊敗，也並非不無可能。

季軍戰則未必他多人關注，但作為世界級中場摩迪的告別戰，仍是有點看頭。

克羅地亞經驗更勝一籌，對比上屆世界盃亞軍，今屆只能爭第三，多少有點打擊士氣，球員是否有爭勝慾望，有點疑問。

反而摩洛哥則已經破盡紀錄，創了非洲球隊和阿拉伯國家的驕傲，輕裝上陣，毫無包袱，可能會踢得更進取。

爭勝心摩洛哥較強，控制力和經驗以克羅地亞更佳。兩隊都不會希望踢到加時，90分鐘內分勝負，如果摩洛哥先入波則有望守到取勝；如果兩隊都久攻不下，最後階段則以克羅地亞更有韌力取勝。

在4場8強賽事中，阿根廷（48%）、法國（43%）和摩洛哥（27%）都是在較低控球率中贏波晉級，即使克羅地亞（51%）也是僅僅過半，反映足球風格未來踢法或會又迎來改變。