世界盃後遺症浮現 槍手利物浦難穩勝

世界盃落幕，英格蘭聯賽盃率先在周中重開。昨晚16強最後一場結束，曼城和利物浦梅花間中入球，最終曼城淘汰利物浦，兩隊都派上大部分主力，雖然兩隊都踢出水準，但接下來的快車期，相信難逃不過世界盃後遺症影響。

英超作為世界盃上貢獻最多參賽球員的聯賽，一共有134人入選世界盃各國家隊的名單，佔英超聯賽所有球員的16.1%。本周聯賽接力登場，而英超是歐洲競爭最激烈聯賽，受世界盃後遺症影響是意料中事。

曼城艾華利斯、熱刺羅美路和洛里斯、白禮頓麥阿里士打、曼聯華拉尼都踢足整個世界盃賽期，有些是球隊主力，對未來一周快車賽期，影響很大。

20隊英超球隊當中，又以曼城出戰世界的球員最多，共有16個；曼聯是14個、車路士12個、熱刺11個、阿仙奴10個、利物浦只有7個。至於現時在聯賽排第三的紐卡素只有5個。

如果以在世界盃期間的表現來看， 曼城、曼聯和熱刺的參賽球員，都有超過一半球員協助球隊打入淘汰賽，緊隨其後的是車路士，也有三分之一的球員幫助自己的國家隊打入16強或以上。

至於其他球隊，包括利物浦、白禮頓和阿仙奴，也只是偶有一兩個球員能幫助球隊殺入淘汰賽階段。

按此數據可見，排在聯賽榜前列的球隊，有不少主力球員都參與到世界盃當中，尤其殺入淘汰賽階段，甚至8強以上的，為數不少。

部分在球會踢主力兼具有關鍵作用的球員，在世界盃表現令人失望，關鍵在於領隊；例如迪布尼在比利時國家隊踢得十分吃力，但在曼城卻如魚得水，從昨晚對利物浦交出兩球助攻外，差不多每次傳中都產生威脅。分野就是馬天尼斯沒有哥迪奧拿級數，不懂善用迪布尼特點，結果浪費了。

這班球員在8強比賽之後，陸續返回球隊報到，剛剛復操一、兩課，未必即時可以上陣。即使上陣也未必打足全場。哥迪奧拿就在昨晚下半場換入史東斯、科頓、加列殊和班拿度斯華等在8強出局球員，適應節奏。

這股世界盃後遺症會不會影響英超球隊？不無可能，尤其幾隊前列球隊。

曼城在哥迪奧拿執教下，年輕球員出賽機會多，對主力依賴相對不算很大，而且部分正選，例如迪布尼、根度簡等，早在分組賽出局，已經在球隊待命，影響相對較細。

反而阿仙奴折損了捷西斯（有傷長抖），馬天尼利和沙卡都是剛歸隊，狀態不足，賽程密集下容易失分；熱刺哈利簡尼、羅美路、羅里斯、佩列錫、李察利臣等都踢到8強，甚至決賽，干地將會面對人手短缺問題，本來強調的體力化踢法，恐怕難以維持。

車路士和利物浦不少參賽球亦早早在淘汰賽之前出局，不過兩隊上半季都表現不好，反而如果冬窗不買人，則更難追趕歐聯資格。

反而現時排第三的紐卡素，出戰世界盃的球員不多，加上有機會再在冬窗增兵，下半季仍有機會繼續衝擊前列位置，不過也只限於攪局，畢竟艾迪賀維不是冠軍級領隊，紐卡素要爭前四還可，爭標還不是時候。

本周焦點

榜首阿仙奴主場迎戰韋斯咸，缺少了捷西斯的槍手，會不會再世界盃過後就一蹶不振？

捷西斯在世界盃期間出場機會不多，但小組賽第三場有份登場卻受傷，而且有傳要長唞3個月，對於球隊來說確實是個打擊。

如今兵工廠正前鋒只餘下尼基迪亞一個，因此傳出阿仙奴希望在冬窗簽入前鋒，包括祖雲達斯的拉賀域和薩克達的梅迪歷都是目標。兩者和傑西斯不同類型前鋒，如果成事，對兵工廠長遠也是好事。

兵工廠出戰世界盃的球員頗多，包括富安健洋、格列沙加、蘭斯度、賓韋特、湯瑪士柏迪、沙卡等等。不過眾將都已經回歸，部分已經在熱身賽上陣，狀態不成問題。

韋斯咸的球員在世界盃期間是觀眾居多，鮮有參賽，休息時間雖然很充足，但缺乏正規比賽反而不利狀態。

雙方過去52次交手，阿仙奴壓倒性贏過34次，而最近5場，槍手都不敗，今場坐鎮主場，理應看高一線。如果部分踢完世界盃的球員出現疲態，不排除會有失分可能。

另一場利物浦作客維拉，後者在艾馬利接手之後，暫時兩場不敗，而且踢法更進取，利記未必可以輕取對手。

利物浦要踢世界盃的球員不多，部分只是邊緣球員，相對而言，體力影響不算大。

維拉本身班底不差，但謝拉特今季因為戰術失當而失去球員信任；艾馬利雖然在阿仙奴執教期間不算出色，但他帶領中型班，包括西維爾、維拉利爾等都有板有眼，證明他有能量提升中型班水平，下半季要打贏她，都要付出代價。

今場利物浦如果能用善用穩守反擊，才有望搶分；如果與維拉對攻，則有機會暴露後防弱點，被維拉的快馬反擊成功。

今季英超全面引入視像助理裁判（VAR），但上半季的判決引起多次爭議，英超一個專家小組近日重新審視上半季48個經VAR推翻的裁判，認為當中有6次是誤判，比例竟然超過10%，是相當高；如果下半季不作改善，歐戰席位爭奪，甚至降班，都分分鐘大受影響。