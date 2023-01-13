曼聯主場勁 曼城難穩勝 槍手夠活力 作客破熱刺

本週英超上演兩場焦點打吡大戰。

周六晚曼聯面對曼城，近3場未贏過，首回合更慘敗3：6，本輪在主場能否挽回面子？周日深夜阿仙奴挑戰熱刺，槍手今年重新崛起，再成倫敦一哥，且看今季能否雙殺熱刺。

以季初表現，沒有人認為紅魔有機會挑戰曼城，尤其首回合作客幾乎毫無還擊之力，如果不是曼城大意，基本上連破蛋的機會都沒有。

不過以近況而言，曼聯5戰4勝，更暫時坐穩前四；相反，曼城竟然在週中的聯賽盃爆冷輸波，全場更是沒有射正球門。關鍵的是，出場陣容並不弱，輸波是輕敵之過。

曼城今屆暫時攻入45球，但有近一半來自夏蘭特。多了一個入球機器固然是好事，但曼城越來越依賴夏蘭特的情況逐漸浮現，很多攻勢都欠缺了以往的耐性，往往選擇長傳和傳中。

紅魔今季踢了17場聯賽賽事，8次主場，贏6場，只輸過1場；而且17場賽事，8場沒有失波，其中5場主場，證明主場有一定威力。

還有一點，今季面對前Big6加上紐卡素，除了敗給曼城，其餘場次都沒有輸波，更擊敗過利物浦、熱刺和阿仙奴，明顯面對強隊戰意高一班，今仗將戰情激烈。

曼聯在聯賽盃派上小將柏利斯迪，此子加盟紅魔兩年未曾登場，但他卻入選今屆世界盃烏拉圭國家隊，更踢正選。上場終於上陣更取得助攻，表現不俗，不少球迷大讚踢得甚至比辛祖更好。

雙方今場屬於五五波，要贏絕不輕鬆，如果不是大意或者早段失波，未必分到勝負，有機會和波。

另一場槍手作客熱刺，上季在客場曾經慘敗3球，但在季初的首回合，阿仙奴3:1技術性擊倒熱刺，宣告重回強隊行列，熱刺近況狀態平平，槍手有望再下一城。

原本以為阿仙奴少了捷西斯，攻力會大減，但尼基迪亞近6場入5球，剛好填補前鋒空缺；加上沙卡和馬天尼利入波停不了，熱刺防線未必能抵擋得到。

熱刺今季在聯賽面對Big6竟然未嚐一勝，而且合共失9球，唯一的和波是逼和同樣跌Watt的車路士，面對紐卡素都輸波而回。今季暫時尚能排在第五只因利物浦和車路士踢得差，只能在弱隊身上搶分，證明熱刺並不sharp。

相反，阿仙奴今季暫時踢了9場作客比賽，贏了7場，唯一輸波就是在奧脫福敗給曼聯；而且作客入波竟然多達18球，平均在客場都可以攻入2球，今場面對場均失球有1.4個的熱刺，相信最起碼有波入。

熱刺近6場聯賽都是先失球的一方，是8年來最長的紀錄，這對近年以見稱的防守熱刺並不尋常。

論狀態、士氣和質素，兵工廠都看高一線；除非欠運，否則阿仙奴起碼應該贏兩球。

阿仙奴上半季坐穩榜首、曼聯則先苦後甜，次循環正式開始，今場打吡正好考驗兩隊是真金不怕洪爐火。

其餘賽事焦點︰

車路士昨晚不敵富咸，近7場只有一勝，上星期講過樸達被炒是遲早的事，如今士氣低落，週日在主場對水晶宮，難望反彈。

菲歷斯首度代表車路士就領紅，不要忘記，他效力的馬體會踢法本來就粗野，有此結果並不意外。

利物浦作客白禮頓，以今季的狀態，利物浦未必穩勝，但白禮頓也欠了季初銳氣，今場有機會和波，利物浦失分。

利物浦有加普來投，但其實球隊最大問題在中場，法賓奴無狀態、軒達臣和米拿年事已高、艾簡達拿和拿比基達，以及張伯倫傷多過踢，中場乏力，任你沙拿、加普再有本事，也無用武之地。

紐卡素主場對富咸，後者暫時排第七，攻入30球，甚至比曼聯和車路士都要多，但面對今季防守最好的紐卡素，相信無運行，紐卡素有力大勝。

今季不少球迷都記住阿米朗踢得出色，其實今季紐卡素成績好的原因是防守出色，季初加盟的門將樸比和荷蘭中堅博文應記一功，兩者合力貢獻8場clean sheet，是紐卡素爭前四的最大功臣。

C朗簽約沙地球隊將於下週正式登場，這種級別的聯賽，競技意義不大，對他來只是為了繼續破入球記錄，還有賺錢。踢波為了甚麼，這正是他和美斯之間的差異。