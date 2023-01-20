槍手主場 搶攻爭勝 曼聯有運 穩守求和

阿仙奴和曼聯上星期分別在打吡戰勝出，周日兩強相遇，近況俱佳，士氣不俗，哪隊勝算更高？先看數據。

紅魔上場贏得有運，般奴費南迪斯的入波，華舒福百分之百是參與進攻當中，如果不是他擋住後衛、影響防守判斷，般奴未必會有機會起腳。

如果華舒福這個越位進攻都不算違反球例，那麼每一隊都可放一個球員在禁區附近，騷擾門將，但不參與觸球進攻，那越位條例豈非多餘？

無論如何，曼聯贏得有運；當然，坦格針對性部署也奏效，費特全場緊盯迪布尼，令後者寸步難行，加上穩守快速反擊，兩球入波都是突破曼城高企位防線。今場面對阿仙奴，相信都是用相同踢法。

阿仙奴上週就贏得清脆，一面倒強攻熱刺，後者幾乎沒有還擊之力；更重要一點，這隊阿仙奴雖然年輕，但沉得住氣，即使被熱刺球員和球迷挑釁，都沒有被激怒，開始有大將之風。

24歲的蘭斯度今季暫時有9場不失，做過42次撲救，身高手長又冷靜，比碧福特更勝任國家隊門將。

兩隊近5場都是4勝1和，足球盃齊齊過關，哪隊今場更有勝算？

先比較兩隊進攻，阿仙奴18場合共射門283次，102次射正，攻入42球，場均入2.33球，更有7次中柱；曼聯19場合共267次射門，101次射正，攻入30球，場均入1.58球，也有5次中柱。

阿仙奴 曼聯

場次 18 19

射門 283 267

射中門框 102 101

中柱/中楣 7 5

入球 42 30

場均入球 2.33 1.58

兩隊射門次數相當，射正次數也相差不遠，但阿仙奴轉化入球多曼聯三分之一，證明效率更高。

阿仙奴中場三人組，薩卡、奧迪加特和馬天尼利，合共攻入21球，而且三人交叉走位，可快可慢；更重要是三人合力貢獻14個助攻，能傳善射，對手很難防得住。

再比較兩隊防守，槍手有9場不失球，紅魔有8場，但前者失球只有14個，場均失球只有0.78，後者失球22個，場均失1.16個，換言之，槍手每三場比賽才失兩個波，而紅魔則幾乎場場都失波。

阿仙奴 曼聯

失球 14 22

場均失球 0.78 1.16

再換個角度，阿仙奴門將蘭斯度今屆暫時做過42次撲救，而曼聯門將迪基亞則有52次撲救。撲救越多，其實並不是代表門將出色，而是反映防線更脆弱，因為對手更容易突破防線射門成功。

而鏟波（266vs313）和攔截（130vs186），都是槍手較少，也反映阿仙奴的控球更出色，曼聯雖然踢的是穩守，但也是疲於應付對手的進攻。

有更高的進攻效率，加上更穩健的防守，阿仙奴今場應該立於不敗之地。加上昨晚曼城反勝熱刺，踢多場僅落後5分，阿仙奴要保住優勢就非勝不可。

曼聯攻力不算很強，加上週中補賽，體力輸蝕，遇上防守出色的阿仙奴，未必容易取得入球，求和是上算。今場槍手應該可以小勝，2:0或者2:1會是合理賽果。

阿迪達仍未證明自己是有能量帶領阿仙奴復興，但他肯學，有了曼城和水晶宮作為樣板，阿迪達知道應該要壓制曼聯，不能讓對手有機會踢反擊。

另一場原本同樣是強強對碰，但變成兩隊失色強隊的反底大戰。

利物浦踏入2023年仍未在英超聯賽取勝，但週中足總盃重賽淘汰狼隊，高普在該場比賽一口氣換了8個正選，球隊踢得更有活力，今場且看他會否繼續變陣。

車路士上場終於贏波，近4場首勝；車仔中場線夠硬淨，相較利物浦有活力，如果利記還是用軒達臣、艾簡達拿和法賓奴踢正選，則車路士有望搶到一分，甚至贏波。

但如果車仔先失波，以其今屆場均只有1.16個入波的進攻效率而言，很難反勝，利物浦就有機會全取三分。

車路士用1億買入烏克蘭翼鋒Mudryk (梅迪歷)，此子只在第三、四流聯賽效力，尚未證明自己；車仔換血是重要，但此舉是否病急亂投醫？畢竟一隊有實力的球員多達30人，並非無人可用。



