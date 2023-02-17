部署失當，槍手抵輸；變陣成功，曼城該贏

阿仙奴在榜首大戰不敵曼城，原本領先優勢所餘無幾；兩隊實力並非與1:3的分差一樣大，槍手輸波，全因球員心態不夠硬淨，更重要是，阿迪達的功力不及哥迪奧拿。



周中輸波之後，阿仙奴在聯賽面對曼城已經是11連敗，自從2015年12月21日之後，槍手就已經在7年時間內，從未在聯賽擊敗曼城。



11連敗也是阿仙奴隊史中，在聯賽面對單一對手最長的連敗紀錄。可以說，曼城近年幾乎成為了阿仙奴的剋星。



原本以阿仙奴今屆上半季的氣勢，是最有機會打破這個尷尬紀錄，但薑還是老的辣，阿迪達在哥迪奧拿面前只能再交一下學費。





瑪士柏迪今屆在中場掃蕩一夫當關，18場比賽貢獻137次成功補位、20次攔截、27次清波、9次封阻射門、爭搶成功率近六成，無論沙加或者新加盟的佐真奴都屬於攻強守弱，沒有正宗防中plan B，令阿仙奴面對真正強隊時候非常被動。（由作者提供）



第一個輸波關鍵，是排錯陣。



排陣上用433，阿迪達將佐真奴作為單防中，而沙加和奧迪加特踢邊路，是個錯誤的決定；曼城中場傳控出色，尤其少了湯瑪士柏迪，理應將佐真奴和沙加安排踢雙防中，提升防守能力。



另一個關鍵，是用錯人。



已經有3個月未曾踢過正選的富安建洋突然被踢右閘，而非今季用開的賓韋特。早在失波前，他的傳送都是以橫傳和回傳為主，反映他信心不足，結果因為被格利殊力逼之下，回傳失誤導致失波。





賽後阿迪達特別提到富安的失球，這對富安並不公平。其實槍手之後所失的兩球都是來自曼城逼搶，但怪一個球員只會徒增他的壓力。（由作者提供）



第三個關鍵，是沒有plan B，換人太遲。



阿仙奴兩翼出擊的戰術幾乎被曼城看透，薩卡和馬天利尼的的發揮未見太sharp，加上尼基迪亞錯失兩個絕佳機會，阿仙奴早就應該換人。



但阿迪達等到76分鐘才換入托沙，而且只是位換位，調走馬天利尼，對戰局未有帶來很大的改變。其後83分鐘換入賓韋特又是令人費解，已經臨近完場，需要追分卻換一個後衛？實在不明所以。





雖然尼基迪亞在捷西斯缺陣初期攻入幾球關鍵波，讓阿仙奴能維持優勢。但尼基迪亞始終水平有限，又不能像捷西斯一樣在前場策動攻勢，槍手近幾場失分正是因其發揮欠佳。（由作者提供）



反觀，哥迪奧拿的準備就非常充分。



針對槍手兩翼攻力強，曼城防守時候防線企位是踢541，令槍手難以靠兩個邊路出擊。



進攻的時候用格利殊和馬列斯兩人在前面逼搶，加上中場有迪布尼、班拿度施華和根度簡輪流策動攻勢，缺乏防中屏障的槍手的疲於奔命。



正是阿迪達在部署上的功力不及哥迪奧拿，令槍手讓出榜首位置。今場的確抵輸，連阿迪達賽後都承認咎由自取。



槍手會否一蹶不振？未必。最重要是讓他們重拾信心，踢回上半季的水平。



曼城能否從後趕上？也非不無可能。但歐聯和足總盃的頻密賽程影響曼城的發揮，要衛冕還需一點運氣。





哥迪奧拿帶領曼城擊敗阿仙奴，卻錄得個人在英超領軍的最低控球率——36.4%，亦是執教曼城的第二低控球率，最低是2016/17年球季歐聯對巴塞隆拿，當時為34.66%。哥帥表示現時討論爭冠為時尚早，最後8輪才是見真章。（由作者提供）



本周焦點



利物浦作客紐卡素，估計還是會失分而回。



雖然上場擊敗愛華頓，新加盟的加普更成功開齋，但整體並非全面壓倒對手，愛華頓輸波只因攻力太過疲弱，讓利物浦有太多空位。



紐卡素質素比愛華頓高，而且今屆防守力冠絕英超，至今只失13球，幾乎兩場才失1球波；利物浦今屆攻力只屬中游，入波數量與李斯特城和賓福特一樣，甚至比白禮頓更差。



紐卡素主場應該可以力保不失，如果把握力夠強，有望贏波，企穩前四；利物浦除非有沙拿超常發揮，否則失分在所難免。





利物浦近期唯一好消息是雲迪克、法明奴和祖達都已經復出，後兩者上場後備登場，跑動積極，似乎已經擺脫傷病，對人手短缺的高普是雪中送炭。（由作者提供）



曼聯主場迎戰李斯特城，氣勢旗鼓相當，但質素始終上紅魔佔優，理應贏波。



李斯特城上場大破熱刺，加上前一場擊敗維拉，兩場合共攻入8球；曼聯過去5場失7球，今場李斯特城有望再破門。



但李斯特城今季失球數字位列聯賽尾三，場均失球幾乎是兩球，面對曼聯恐怕難以全身而退，和局是最理想，但作客奧脫福相信連1分都未必攞到。





曼聯昨晚在歐霸逼和巴塞，華舒福攻入兩球，今季表現大熟大勇，今季入球數字已經去到23球，世界盃回歸後，在聯賽更是9場如8球，今場面對防守疲弱的李斯特城有望繼續破門。（由作者提供）





巴黎聖日耳門有麥巴比、美斯和尼馬在陣都不敵拜仁，甚至進攻數據都全面被拜仁壓倒，拜仁17次攻門，聖日耳門僅有9次，無論傳波成功率、角球、甚至控球率都是拜仁優勝；也再一次證明足球是團體運動，並非只靠幾個巨星就能成功。（由作者提供）



