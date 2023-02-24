聯賽盃決賽 紐卡素失門神 曼聯有運衝冠

做人做事，成功與否，七分靠努力，三分看運氣，足球比賽何嘗不是。上星期阿仙奴一記遠射，時來運到，中楣彈出門將攞烏龍，由和變贏；曼城全場強攻，中楣彈出門前再射失，之後還被對手一次突擊，由贏變和。

原本在榜首大戰主場輸波的阿仙奴，面對維拉，幾乎又要失分，但冬窗加盟的佐真奴在完場前一球遠射，中門楣彈出卻省中馬天尼斯入網，這不是運氣是什麼？



據轉會報導，佐真奴並非阿仙奴首選，只是因為別無選擇才動用這個plan B，但沒想到plan B卻貢獻關鍵入波，這又是運氣一部分。

曼城對諾定咸森林，全場壓倒性控制大局，偏偏無法破門，甚至連夏蘭特射中門楣之後，夏蘭特再補射也不中目標。

久攻不下卻被森林把握一個機會，一個反擊，攻入追平一球，也是森林全場唯一中目標的射門。

阿仙奴和曼城，一得一失，兩隊固然都想爭勝，但勝負都是運氣使然。

曼城在歐聯守和萊比錫，全場竟然一個人都沒有替換；對於哥迪奧拿來說，雖然並非首次，但這種操作很罕見；尤其夏蘭特近幾場都未有波入，而迪布尼又缺陣之下，曼城進攻並不流暢，而哥帥甚至沒打算換入科頓和艾華利斯變一下，實在是難以置信。

自從雲加退休之後，阿仙奴跌入低谷，莫說冠軍，連前四都無望。

但今季成功翻身，一來是年輕球員成熟，踏入收成期；另一方面是利物浦、車路士和熱刺齊齊跌watt，曼城表現又不穩定，分數總是追不到。

結果阿仙奴真是時來運到，至於是否真的否極泰來，就看阿迪達和球員們能否堅持到底。

今季阿仙奴的確有運，例如面對曼聯的大戰，尼基迪亞攻入的最後一球，是無心插柳舉腳令皮球改變方向，迪基亞欲救無從，最終槍手又是和變贏。

好運氣的，又何止阿仙奴。

本周聯賽盃決賽，曼聯大戰紐卡素，紅魔認真是行運由頭行到尾。

在晉級過程中，曼聯幾乎沒有遇到過有級數的對手，從淘汰賽第一場遇上的維拉，已經算是較有威脅對手，後面的般尼、查爾頓和諾定森林，不是英冠球隊，就是實力平平，曼聯晉級可謂不費吹灰之力。

曼聯在昨晚的歐霸次回合晉級，同樣有運。迪基亞開波失誤，但巴塞球員把握不到；相反，巴塞球員自己底線失誤，又未能解圍，卻讓久未入波的安東尼攻入，全部都是運氣。

周日聯賽盃決賽對手紐卡素，本應和曼聯勢均力敵，但偏偏上場聯賽面對利物浦，一號門將樸比直接領紅要停賽三場，今場無緣披甲，加上二號門將季初曾租借給曼聯，此役不能上陣，只有三號龍門卡利奧斯可用，紐卡素的勝算已經大打折扣。

今場曼聯強陣出擊，剛剛在歐霸擊敗巴塞，士氣一流，這場決賽勝券在握，坦格應該可以捧起他在曼聯執教的第一個獎盃，如果最終未能捧盃，就怪曼聯自己不爭氣。

紐卡素多少年未捧過盃？新帥入主一年便有機會打入決賽，是好兆頭。不過，球隊正值低潮，聯賽接連失分。如果要贏，真的是除非有運。

今季紐卡素是聯賽失球最少的球隊，全因一條夠硬淨防線，加上新加盟門將樸比一流表現。如今少了樸比，即使防線有多銅牆鐵壁，都難保清白之身，今場要靠者幸運之神眷顧，才有望一嚐數十年沒贏過冠軍的滋味了。

皇馬在歐聯淘汰賽落後利物浦兩球，後上反勝夠經典；但兩隊都有一個運氣波，利物浦拉開2:0的一球是高圖爾斯失誤，皇馬追回2:2 的一球是艾力臣比加失誤。運氣你來我往，關鍵是領隊沒有把握好，高普在領先之下沒有讓球員繼續壓迫，皇馬有空間進攻；到了落後，高普換人又不及時，結果延誤戰機。