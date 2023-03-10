曼聯慘負利物浦 是偶然的意外 還是必然的結果？

上星期預測曼聯應該可以憑士氣和運氣擊敗利物浦，結果卻是紅魔慘敗，這到底是偶然的意外，抑或是必然的結果？

曼聯從未試過在雙紅會輸7球，而即使對上一次在一場比賽中失7球，也已經是超過90年前的事。

賽前，雙方的部署和排陣都沒有問題，球員也並非突然出現傷兵，更不是運氣倒向了哪一隊，曼聯之所以慘敗，顯然是一個偶然的意外。

曼聯在昨晚歐霸盃表現大反彈，不但攻入4球，全場更有25次射門，13次射中，如果不是對方門將表現神勇，應該可以贏更多。大勝一場，也證明曼聯氣勢仍在，之前一場慘敗實屬偶然。

兩隊在開波初段，互有攻守，曼聯甚至有機會先開紀錄。

利物浦的攻勢也相當到肉，每次進攻都有威脅。雙方可謂拳來腳往，各不相讓。

為何曼聯最終會落得慘敗？是心態問題。

曼聯名宿堅尼批評，有部分曼聯球員半場結束後出場時竟然還在嬉笑，這種不尊重對手，尤其對手是利物浦的情況下，心態不集中，輸波已經是必然。

當輸最初兩球的時候，曼聯的球員還是認為有機會追趕的；但去到第三球，球員已經覺得難以相信；最終在半場結束前再失一球，基本已經難以翻盤；直到下半場開波初段再失一球，紅魔的球員已經崩潰。

戰意是主導整場比賽的關鍵。曼聯球員在落後初段曾經奮起力追，結果越輸越多，最終只想儘快完場，並不介意到底輸多少球。

坦格在賽後沒有重罰球員，但就叫他們在賽後留在克隊更衣室，聽利物浦球迷的慶祝和歡呼，希望讓他們知恥近乎勇。

相反，利物浦在後段越戰越勇，球員沒有因為大局已定而放軟手腳，反而更想入波，打破紀錄。

正是戰意，左右了曼聯和利物浦的球員的表現。

曼聯球員在賽前順風順水，原本就被看高一線，結果面對突如其來的落後，被殺一個措手不及，輸波的確是意料之外。

般奴費蘭迪斯在比賽中沒有肩負起隊長的職責，失球之後沒有鼓勵隊友、被人推過之後竟然沒有追波，甚至在大比分落後的情況下，示意領隊希望換走自己。這種心態，根本沒資格做隊長。

但這場大比數落敗，也是一個必然結果。

當曼聯球員開波初段踢得漫不經心，沒有視利物浦為真正威脅，更小看對方今年排名低、表現差，這是心態問題，也令曼聯輸波成為必然結果。

一場波不足以論成敗，但絕對是足球比賽的縮影。

利物浦的前鋒線逐漸成形，加普和紐尼斯在左路經常換位，令對手後衛能以盯人；沙拿踢的的位置比以往更自由，而且更多機會攞波組織，而且三人之間的互動都比較多，證明經過今年磨合，下屆可望重拾威力。

曼聯會否因為這一場慘敗而再度沉淪？不會，但這場比賽也證明了，曼聯現時班底並不超班，而且有很多漏洞，要在聯賽爭標，夏天還要繼續補強。

對利物浦而言，大勝一場固然提振士氣，也令追趕前四變成有希望；不過，這對利物浦仍處於換血階段，前鋒線默契漸漸形成，如果要重返爭標行列，羅致新的中場球員必不可少。

37歲的占士米拿再拿一面「獎牌」，周二獲封大英帝國員佐勳章（MBE）；對於一個球員來說，除了賽場上的表現值得嘉許，其在賽場外的貢獻同樣出色；不說大家可能不知道，米拿自己有設立慈善基金，為需要健康和教育支持的年輕人提供經濟援助。基金會每年都會舉辦各種拍賣會以及舞會籌募資金，在疫情前的2019年更籌得100萬鎊協助有需要人士，實在值得尊敬！

本週焦點

李斯特城主場面對車路士，車仔在歐聯發威，反勝多蒙特出線，主要是領隊樸達改以舊將為主，球隊默契稍有改善。

但之前樸達都曾經暗示，排陣不是自己說了算，本週聯賽能否沿用贏波陣容？不得而知。不過李斯特城近期走勢回落，4場不勝，今場雖有有主場之利，但未必贏波，1分已經是最好目標，車仔理應實力更高，坐和望贏。

車路士領隊樸達帶隊，近17場只有3勝，早前記者會上他將自己比喻成兩年前的阿迪達，還說當年阿迪達接手阿仙奴，同樣成績不佳，瀕臨被炒，今日自己處境相同；但問題是樸達自己水平有限，車路士坐擁的是億萬大軍，但他卻帶不出成績，這比阿迪達就有很大分別。

曼聯對修咸頓，前者經歷歐霸盃反彈之後，面對尾二的修咸頓，應該沒有壓力，加上主場作賽，不需要舟車勞動，實力佔優下，有望再大勝一場。

阿仙奴作客富咸，後者已經完成今屆護級的目標，而且排在上游位置，戰意不算高；槍手則非常有運，今屆三翻四次最後階段破門，上週眼看就要失分，卻臨完場前入波，今場如無意外，應該可以再勝一場。

阿仙奴在做完的歐霸盃輪換陣容，證明阿迪達都是希望將重心放在聯賽，加上大部分主力都休息，本週聯賽應該可以延續贏波勢頭。