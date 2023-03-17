買人有眼光，阿仙奴收成；建隊無耐性，車路士浮沉

槍手雖然在昨夜的歐霸出局，但今年領隊阿迪達寄望最大是重奪英超錦標，故昨夜之敗不單不會有影響，而且可以讓阿仙奴專心一志，向冠軍出發。

倫敦之王以往一向由阿仙奴和車路士輪流坐莊；早在去年11月就已經提到過，今年或許又是分水嶺的一年，槍手步入收成期，車仔走下坡沒落，背後原因何在？

自從雲加在1996年執教阿仙奴，槍手就崛起成為歐洲強隊，直到2003-2004的不敗球季之後，就逐漸被由艾巴莫域治收購的車路士取代倫敦之王的地位。

過去20年，槍手和車仔各走極端，前者為還興建球場債務，年年賣隊長，甚至在轉會市場綁手綁腳，只能靠一班小將打拼；後者有大水喉，年年增兵，盡收天下兵器，獎盃也陸續有來。

車路士買球員很多，但卻不是每一個都合適；例如奧巴美掦根本不及格，還有佩列錫，與車仔踢法格格不入。

但今個賽季，真的是十年河東、十年河西。

阿仙奴終於把酋長球場債務還清，過去兩年均成為轉會市場花錢最多球會，重建有成，捧盃指日可待。

相反，車路士季初已經動盪不安，換老闆之後，在冬窗一口氣增兵，但未見其利先見其弊，球隊踢得雜亂無章，領隊樸達從經驗到能力，也不見得是Mr Right。

英媒指車路士計劃今夏大清洗出售多達12位球員，曼城有興趣簽入車仔左後衞芝維爾，填補簡斯路離隊之後空缺。

何以這億萬大軍、一隊陣容多達30人車路士，成績竟然不及一隊半數主力是小將、兼且毫無爭標經驗的阿仙奴。

兩個關鍵，令阿仙奴得以反超車路士。

第一是買人眼光。槍手體育總監伊度掛靴後於2019年重返「兵工廠」擔任球會技術總監，掌管球員轉會等事務。

而這幾年經伊度買的球員，其實都並非大牌，甚至部分更只是踢低別賽事，並未證明過自己，但伊度有眼光，買入的人最終都成大器。

馬天尼利當初加盟前只是巴乙的球員，很多人都覺得他只是個過客。但他這兩年的進步，包括沙利巴和馬加希斯等，都證明伊度買人有眼光。

其二是有耐性。車路士不論是阿巴莫域治，抑或是如今的新老闆，都喜歡立竿見影，動不動就進行大收購，力求堆砌陣容，博一個冠軍。

車路士長期買人，經常都買到水貨或者名大於實的人，今次的梅迪歷和安素，都有潛力，但未經磨練，在車路士無form的踢法下，難有進步。

博到固然是好，但博不到就炒領隊，然後又換一批球員，又換一個領隊，當然這是有錢的任性，但對大家都無所適從，對球隊長遠發展並非好事。

阿仙奴對球隊發展明顯有更多耐性，給予阿迪達時間，又容許球員成長，累積經驗，逐步重返巔峰。

槍手和車仔的走勢會否從此逆轉？未必。但按現時阿仙奴的氣勢，本週主場再破水晶宮，應該是基本要求；那邊廂的車路士在歐聯反勝多蒙特晉級，氣勢同樣不俗，主場擊退愛華頓應該也不難。

阿仙奴能否取代車路士重返倫敦之王的寶座？言之尚早，但球迷絕對樂見更多球隊提升實力，加入爭標，否則只如拜仁之於德甲、皇馬巴塞之於西甲，比賽於那幾隊強隊球迷外，還有何樂趣？

阿仙奴在昨晚歐霸輸12碼，但槍手志不在此，出局反而是好事，兵員不足，集中應對聯賽反而更有利。