車仔李城沉淪，領隊孭鑊；槍手攻守俱佳，利記求和

車路士樸達和李斯特城羅渣士在同一日被辭退，英超今季破紀錄有12個領隊被炒。要改變球會的狀況，炒領隊似乎是必然選擇，但這個選擇的背後，是否只有領隊的責任？

世事多有巧合，對上一次英超同日有領隊被辭退，是2015年。當日被辭退的兩位領隊的其中一位，又是羅渣士。

今季英超12位被炒領隊

當年辭退羅渣士的，正是今季同樣不似預期的利物浦。為何同樣對利物浦有巨大期望，當年的羅渣士卻沒有今日的高普的幸運仍可安坐帥位？

在高普入主利物浦之前，羅渣士率領的利物浦幾乎奪得聯賽冠軍，雖然最終因為賽季尾段頻頻失分，只能在2013/14球季獲得亞軍，但卻曾經為利物浦帶來中興的希望。

有傳安歷基是車路士新帥最終人選，甚至已經前往倫敦準備簽約。在執教巴塞期間獲得過9個冠軍，但戰術偏向傳控的安歷基，是否適合車仔？現時的球員能否融入他的戰術？恐怕難度不小。

而執教李斯特城，羅渣士其實同樣為球會帶來的一個足總杯冠軍和一個社區盾冠軍，是僅次於雲尼亞里後，最成功的領隊。

不要忘記，近幾季的李斯特城正處於最艱難時刻，老闆意外去世、不斷賣走球員，羅渣士能在過去兩季經球會保持在前8的位置，實在非常難得。

在英超巨大經濟利益面前，羅渣士不過是一個典型例子：領隊在球會中，只不過是一個工具，呼之則來揮之則去。

連高普在日前的記者會都表示，自己之所以能繼續留在球會，是因為之前榮譽，不是今日成績。

李斯特城原本打算立刻邀請被炒得樸達上任，但後者謝絕；其後又傳出李城打算找賓尼迪斯接手，此刻為了護級真是病急亂投醫。

每個領隊都有自己過人之處，否則怎會有能量坐上領隊之位。

例如被炒羅渣士，即使不提在利物浦和李斯特城的成績，他在些路迪曾經創下69場不敗，橫掃蘇超都是最佳證明；樸達入主車路士前，在白禮頓教得風生水起，上季在第9季完成賽事，今屆開季更一度衝上前四。

偏偏領隊在英超卻是最備受壓力的人。

聯賽下半板之中，只有諾定咸森林和韋斯咸今季未曾換領隊，但森林今季豪花1.4億鎊增兵，成績未如理想，即使季中不換人，夏天都會換領隊。

但球會成績不佳，只能怪領隊？短視和功利的管理層莫非沒有責任？

門將舒米高是功臣，卻被賣走，又沒有買入高質素門將、華迪年紀大走下坡卻沒有羅致前鋒頂替、已經虧損近億卻照舊堅持擴建球場，到底球會成績不濟是誰的責任？

樸達手執億萬大軍，卻踢不出成績固然是他能力不足，但管理層對球會長遠有何計畫？莫非覺得樸達接任就要立刻奪冠？何況他從未表現出他是冠軍級領隊！車路士成績不濟不能全怪樸達。

球會表現總有高低起伏，哥迪奧拿當年入主曼城，首季也是四大皆空，但無阻管理層對他的信心；正如阿仙奴找阿迪達回來，耐心換來了成功；利物浦給予高普時間換了英超和歐聯冠軍回來。

領隊調兵遣將，固然決定賽果得失，但管理層的眼光高低，才是決定球會命運的關鍵。

本週焦點

利物浦遭遇地獄賽程，上週末先是慘敗給曼城，週中又悶和車路士，如果不是車仔入波被判越位，分分鐘1分都搶不到，本週遇上阿仙奴，恐怕要寄望對手失誤才能有分落袋。

槍手在聯賽已經7連勝，其中三場更是零封對手。爭取20年來重奪英超，戰意高昂，唯一隱憂是沙列巴可能繼續缺陣，利物浦或者有機可乘。

阿仙奴今季場均入超過2球，而利物浦場均失超過1球，以近況和狀態，槍手贏面較高；但利物浦今季13個主場9勝3和1負，紅軍也不能看得太低。

兩隊大戰依舊，只不過少了一點氣氛。