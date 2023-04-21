曼城質素高，勝錫菲聯晉級；白禮頓穩健，曼聯出線有危

英格蘭足總杯決賽自從搬到溫布萊球場舉行之後，踢了16次，13次由Big 6捧杯，還有一次是近年崛起的李斯特城，唯二真正爆冷的，是韋根和樸茨茅夫各得一次。

本週曼市雙雄分途出擊，錫菲聯和白禮頓能否爆冷？數據已經說明並不容易，決賽上演曼市打吡的可能性更高。

為甚麼足總杯經常會爆冷？有兩個主要原因，其一是淘汰賽過程中，弱隊憑主場優勢，讓不少強隊吃盡苦頭；其二，以往不少豪門都當足總杯是練兵場，只派副選上陣，令弱隊有機可乘。

但過去10年，每隊球隊投放的資金越來越多，尤其強隊更重視杯賽，所以足總杯全力出擊的豪門比比皆是。

足總杯冠軍的獎金有360萬鎊，加上比賽日門票收入（利物浦上屆就獲得600萬鎊的門票收入），加上大約100萬鎊的轉播費收入，對豪門來說，也是吸引力十足。

加上豪門可用兵源多，臨場可以使出的板斧也更充足，所以在一場過的比賽中，往往可以憑球員個人能力改變戰局。

加上4強賽事在溫布萊舉行，弱隊失去賴以生存的主場優勢；溫布萊球場的設計是標準國際場地，球場比較闊，弱隊打反擊，球場的空間感會相差很遠，加上與觀眾距離較遠，沒有弱隊主場的壓迫感，強隊反而踢得更輕鬆。

曼城與錫菲聯一戰，三大原因，曼城應該晉級。

一是因為兩隊不是同一級別的球隊，曼城實力高超過兩班，錫菲聯即使死守都有困難。

曼城面對拜仁雖然贏波，但左右中堅尼敦阿基與艾簡治速度不高，其實拜仁兩翼製造了不少險象，只不過把握不到；但皇馬兩翼洛迪高和雲尼斯奧斯質素很高，如果哥帥不想辦法，恐怕首場作客皇馬不易踢。

二是錫菲聯今季目標是力保目前英冠第2的排名獲取升班資格，雖然分數拋離一段距離，但所以足總杯並非他們首選。

最後是曼城晉級的過程中接連淘汰了車路士和阿仙奴，8強戰在主場更以6：0輕取目前英冠排名第一的般尼；但謝菲聯只在第5輪主場爆冷淘汰熱刺，其他3輪擊敗的對手都是同級英冠球隊，甚至有第5組別聯賽的地區隊，說服力不大，面對曼城實在難以偷雞。

至於曼聯和白禮頓，以今屆在英超的排位，兩隊其實是勢均力敵。

曼聯最近5場比賽3勝1和1負，唯一敗仗是昨晚慘敗西維爾；但這場慘敗，確實紅魔今屆的寫照：明明質素高，但偏偏偶然發波瘟，集體失常，導致慘敗。

迪基亞不知道是不是受到續約問題困擾，昨晚在歐霸的表現實在是水準之下；不過，曼聯提出要求他減薪續約，更要求從37萬減到20萬，對於一個今屆已經保持14場不失的門將來說，簡直是侮辱。

白禮頓方面，近9場比賽6勝2和1敗，唯一敗績是兩周前作客1：2不敵熱刺，但該場比賽裁判漏判了一個十二碼，賽後已是本季第3次向布萊頓道歉承認誤判，否則布萊頓很有機會可以寫下近9場比賽不敗的戰績。

曼聯在今屆足總杯過程中全數都有主場優勢，唯一出現過危機的是面對富咸的賽事，一度落後，但最終反勝。

在馬天尼斯和華拉尼都缺陣下，被迫用麥佳亞踢正選，但坦格仍堅持用後場組織進攻的踢法，麥佳亞沒有腳法、沒有技術，怎踢到？坦格不知變通，如果對白禮頓仍堅持，一定會付出代價。

而白禮頓則從曾經在第四圈2：1後來居上擊敗利物浦，不能小窺。

兩隊本季在英超首循環交鋒，白禮頓作客以2：1取勝；曼聯能否出現，要看歐霸慘敗後會否知恥近乎勇，及時反彈，否則白禮頓有機會偷雞成功。90分鐘兩隊打和不是沒有機會，如果射12碼分勝負，紅魔有迪基亞就略為佔優。

本週聯賽焦點

阿仙奴連續兩場和波之後，積分優勢只餘下4分，而且踢多一場，下週中就要面對曼城，本週主場迎戰修咸頓不容有失。

首循環作客，槍手被逼和失分；今場主場出擊，理應要大勝一場振奮士氣，尤其之前兩場都在大好形勢下，被對手連追兩球。

現時槍手的對手不是別人，而是自己的心態；年輕球員進入最後直路壓力太大，能否奪冠，就要先過自己一關。

阿迪達對利物浦和韋斯咸兩場賽事的調動都備受質疑，尤其上場沙卡明顯不在狀態，他都寧願換走傑西斯也不換沙卡，這樣反而令沙卡壓力更大，阿迪達如果不能安撫球員的情緒，幫他們平復壓力，就不能成為頂級領隊。

車路士改由林伯特執教，表現更差，4仗全敗之餘，更只入1球失7球；而且這也是車仔自1993年11月以來，首次在各項賽事錄得4連敗。老闆希望他救火，如今卻變成自焚。