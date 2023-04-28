曼城質素高，贏家心態成關鍵；槍手欠信心，繼續衝冠需增兵

阿仙奴在周中非勝不可的關鍵戰，最終被曼城技術性擊倒，證明了踢關鍵比賽，薑還是老的辣；而槍手想爭冠仍有距離，而且要交的學費還不少。

輸了關鍵比賽，阿仙奴原先些微優勢蕩然無存；所有人都知道曼城非常強大，但今季表現出色的槍手，為何最終毫無還擊之力？

第一是信心危機。

阿仙奴是15年來，第一支仍在榜首身份，卻在季中出現連續4場不勝的球隊，一口氣失掉9分；對上一支是誰？仍是阿仙奴自己，是2007-2008球季的他們，該季同樣一度領先，但最終後勁不繼，被曼聯和車路士反超，只得第三。

面對曼城之前，連續3場和波，失了6分，除了利物浦稍強之外，韋斯咸和修咸頓都不是具威脅的球隊，但槍手都竟然失分，證明他們自己都對爭勝沒有把握，遭遇信心危機。

阿仙奴面對曼城，上半場踢得十分吃力，幾乎連過半場的機會都沒有，但阿迪達只是在場邊愁眉苦臉，毫無辦法；半場落後兩球，既然這11個球員已經沒有辦法對付對手，為何不在半場換2-3人一搏？還要等到60分鐘才換人？

第二是經驗不足。

曼城過去5年4次奪冠，而且和利物浦的你追我趕中，習慣了如何應對爭冠的壓力。而且曼城大部分球員都有奪冠經驗，知道如何在關鍵比賽中保持水準，所以今季兩場聯賽面對阿仙奴，都能控制大局。

相反，阿仙奴這班球員大部分都未嘗冠軍滋味，過去兩年甚至連爭前四的機會都沒有，莫說爭冠，所以今季來到榜首位置，去到重要關頭，往往失了分寸。薩卡和馬天利尼，今季一直表現神勇，但來到這幾場，正因為壓力太大，發揮失常；例如面對韋斯咸的賽事，薩卡竟然射失12碼，正正就是太過緊張所致。

足總杯入決賽之後，分析紛紛表示曼城今季可以邁向三冠王。哥迪奧拿就表示言之尚早，應該要等他們贏得英超和足總杯冠軍之後，甚至入到歐聯決賽，才能討論三冠王。這種面對追捧或者壓力，依然從容不迫的心態，正正是曼城這幾年，年年奪冠的基石。

這也是為何歐聯永遠是皇馬、巴塞和拜仁的天下，過去10屆，他們三隊包攬8次冠軍，他們對於踢歐聯已經駕輕就熟，這種贏家心態，讓他們不論是領先或者落後，都能輕鬆應對。

阿仙奴的小將，缺乏的正是這種面對壓力的心態。

最後一點，也是最關鍵的，是球員質素。

阿迪達今季之所以能夠帶領阿仙奴踢出理想成績，一方面是其他隊伍失準，另一方面是球隊經歷兩年時間的磨合，大部分球員都已經習慣阿迪達的戰術，加上買來了傑西斯和舒真高，令阿迪達可以執行他曼城1.1的一套踢法時，更得心應手。

但複製踢法容易，要複製球員的質素就很難。

傑西斯和舒真高雖然都曾經跟隨曼城奪冠，但他們在曼城從來都是後備，從來只是二線。來到阿仙奴，確是可以提升整體阿仙奴質素，但在面對曼城時，仍低了一截。

只要看前晚比賽中，迪布尼的第一個入球，就知道甚麼是世界級中場。看似要突破，但卻突然起腳攻門，令所有球員防不勝防，包括判斷失誤的門將蘭斯度。這種可以在盤扭和傳射之間自由切換的能力，是世界頂級水準。

阿仙奴有沒有這樣的球員？坦白講，沒有，所以即使如何複製踢法也好，球員質素未達頂級，面對真強隊也只是力有不逮。

面對強隊，質素高下立見。包括這球賀定防守夏蘭特，幾乎是要用手抱著夏蘭特，但都不能阻擋身材高大的夏蘭特，甚至被對方整個背起來。外媒就笑指，賀定（Holding）can not hold Haland。

如果槍手要繼續爭標，甚至下季要面對歐聯戰線，保持水準的話，今年夏天轉會窗就要起碼買一個頂級中堅和一個一流的前鋒。

開季前，有誰會猜到阿仙奴今季可以排在榜首？自從第三輪登上榜首之後，一直去到第22輪才被超越，其後又重返榜首至今。雖然已經失去爭冠主導權，但今季表現確實有驚喜。

作為槍手的球迷，今季成績其實已經收貨；季初只是希望重返前四，即使最終奪冠與否，已經超額完成。但這班後生球員，不論潛力和質素都值得期待，未來慢慢長路，希望阿仙奴今季只是復興的一個開始，而不是一個曇花一現的短暫煙花。